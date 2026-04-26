Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 Каналу пояснив, яку вразливу точку російської нафтопереробки знайшли українські сили. За його словами, удар по ній здатен зупинити завод значно відчутніше, ніж ураження окремих сховищ пального.

Чому Сили оборони б'ють саме по установках первинної переробки?

Після ударів по Туапсе і Новокуйбишевському нафтопереробному заводу стало видно, що українські атаки стали точнішими. Якщо раніше часто били по нафтобазах або резервуарах, то тепер дедалі частіше ціллять у вузли, без яких завод не може працювати.

Важливо! Після серії ударів українських дронів Туапсинський НПЗ фактично зупинився. За даними Reuters, атаки 16 і 20 квітня пошкодили портову інфраструктуру та сховища нафтопродуктів, через що завод не може відвантажувати продукцію на експорт. Підприємство має потужність близько 12 мільйонів тонн нафти на рік і працювало переважно саме на зовнішні поставки.

Йдеться про установки первинної переробки нафти, або АВТ. Саме там сиру нафту розділяють на фракції, з яких далі виробляють бензин, дизельне паливо, мазут, газ і скраплений нафтовий газ, тому удар по такій колоні б'є не по окремому резервуару, а по всій логіці виробництва.

АВТ – це скорочення. Атмосферна вакуумна трубчатка,

– пояснив Рябцев.

Така установка виглядає як велика циліндрична колона, у якій відбувається первинний поділ нафтової сировини. Без цього етапу завод уже не може перейти до наступних процесів і отримати готові товарні продукти, тому саме ця ділянка є однією з найчутливіших для будь-якого нафтопереробного підприємства.

Немає колони первинної переробки нафти – немає будь-якої можливості отримати товарні продукти, тобто бензин, газ, дизельне паливо, мазут, пропан-бутан, будь-що,

– наголосив експерт.

Такі колони ще й відносно легко впізнати, бо вони одні з найвищих на заводі та пов'язані з великою кількістю трубопроводів. Через це влучання в саму установку або її обв'язку може не просто спричинити пожежу, а надовго зупинити роботу всього підприємства.

Такі удари б'ють по бюджету Росії сильніше за санкції

Рябцев пояснив, що резервуари з паливом чи сировиною, а також окремі вторинні установки можуть дати гучну пожежу, але не завжди зупиняють роботу всього заводу. Тому для тривалого ефекту важливо бити по тих вузлах, без яких підприємство не може продовжувати переробку нафти.

Найперше, куди потрібно цілити, – це не резервуари з паливом, не резервуари з сировиною, не якісь там додаткові вторинні установки. Найбільші цілі, найкращі цілі, найбільш вразливі цілі – це якраз установки первинного перероблення нафтової сировини,

– пояснив Рябцев.

До слова! Окрім Туапсе, у Росії зупинився ще й Новокуйбишевський НПЗ. Reuters пише, що після атак там вийшли з ладу дві установки первинної переробки нафти. Такі удари б'ють по російських можливостях переробляти й відвантажувати нафту та нафтопродукти, а отже й по доходах, з яких фінансується війна.

Вплив цих ударів, з точки зору скорочення надходжень до федерального бюджету Росії, на порядок вищий, ніж вплив усього 20-го пакету санкцій,

– наголосив експерт.

Коли з ладу вибивають саме такі вузли, Росія втрачає не лише частину пального, а й доходи, які мали б піти до федерального бюджету. Він також звернув увагу, що з пакета санкцій зникли пункти, які мали заборонити обслуговування і надання послуг танкерам, що перевозять російську нафту. Через це санкційний тиск виглядає слабшим, тоді як удари по ключових установках на російських НПЗ дають значно відчутніший результат.

Що відомо про удари по нафтовій інфраструктурі Росії?

Україна прямо заявляє, що й надалі битиме по критичних для Росії енергетичних і промислових об'єктах. Володимир Зеленський наголосив, що це відповідь на російські удари по українській енергетиці та цивільних.

За його словами, такі атаки вже завдають Росії втрат на десятки мільярдів доларів і залишаються одним зі способів тиску на Кремль.

СБУ вдарила по нафтоперекачувальній станції "Горький" у Нижньогородській області. Йдеться про важливий вузол системи магістральних нафтопроводів, через який сировина йде далі на переробку. Після удару, за даними джерел, пошкодило резервуари з нафтою і спалахнула масштабна пожежа, що створює перебої у внутрішній логістиці постачання.