Про це Зеленський розповів в ефірі телемарафону.
Як на українські спроможності вплинула затримка кредиту ЄС?
Зеленський зазначив, що затримка кредиту у 90 мільярдів євро для України була болючою. Україна мала певний період менші спроможності виробляти зброю, зокрема дрони, ніж могла б.
Російські війська застосовувалася FPV-дрони частіше, ніж українці. Держава планує виробити понад 7 мільйонів дронів, що зрівняє сили на фронті.
Частину коштів спрямують на захист енергетичних об'єктів.
Три країни допоможуть із закупівлею ракет для України
Президент Зеленський домовився з європейськими партнерами про нові внески до програми PURL для закупівлі ракет до Patriot.
Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга у телемарафоні додав, що про фінансування для закупівель зброї та пакети допомоги президент України домовився на Кіпрі.