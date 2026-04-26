Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала объяснил, какую уязвимую точку российской нефтепереработки нашли украинские силы. По его словам, удар по ней способен остановить завод значительно ощутимее, чем поражение отдельных хранилищ горючего.

Почему Силы обороны бьют именно по установкам первичной переработки?

После ударов по Туапсе и Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу стало видно, что украинские атаки стали более точными. Если раньше часто били по нефтебазам или резервуарам, то теперь все чаще целят в узлы, без которых завод не может работать.

Важно! После серии ударов украинских дронов Туапсинский НПЗ фактически остановился. По данным Reuters, атаки 16 и 20 апреля повредили портовую инфраструктуру и хранилища нефтепродуктов, из-за чего завод не может отгружать продукцию на экспорт. Предприятие имеет мощность около 12 миллионов тонн нефти в год и работало преимущественно именно на внешние поставки.

Речь идет об установках первичной переработки нефти, или АВТ. Именно там сырую нефть разделяют на фракции, из которых далее производят бензин, дизельное топливо, мазут, газ и сжиженный нефтяной газ, поэтому удар по такой колонне бьет не по отдельному резервуару, а по всей логике производства.

АВТ – это сокращение. Атмосферная вакуумная трубчатка,

– пояснил Рябцев.

Такая установка выглядит как большая цилиндрическая колонна, в которой происходит первичное разделение нефтяного сырья. Без этого этапа завод уже не может перейти к следующим процессам и получить готовые товарные продукты, поэтому именно этот участок является одним из самых чувствительных для любого нефтеперерабатывающего предприятия.

Нет колонны первичной переработки нефти – нет любой возможности получить товарные продукты, то есть бензин, газ, дизельное топливо, мазут, пропан-бутан, что угодно,

– подчеркнул эксперт.

Такие колонны еще и относительно легко узнать, потому что они одни из самых высоких на заводе и связаны с большим количеством трубопроводов. Поэтому попадание в саму установку или ее обвязку может не просто вызвать пожар, а надолго остановить работу всего предприятия.

Такие удары бьют по бюджету России сильнее санкций

Рябцев объяснил, что резервуары с топливом или сырьем, а также отдельные вторичные установки могут дать громкий пожар, но не всегда останавливают работу всего завода. Поэтому для длительного эффекта важно бить по тем узлам, без которых предприятие не может продолжать переработку нефти.

Самое первое, куда нужно целиться, – это не резервуары с топливом, не резервуары с сырьем, не какие-то там дополнительные вторичные установки. Самые большие цели, лучшие цели, наиболее уязвимые цели – это как раз установки первичной переработки нефтяного сырья,

– пояснил Рябцев.

К слову! Кроме Туапсе, в России остановился еще и Новокуйбышевский НПЗ. Reuters пишет, что после атак там вышли из строя две установки первичной переработки нефти. Такие удары бьют по российским возможностям перерабатывать и отгружать нефть и нефтепродукты, а следовательно и по доходам, из которых финансируется война.

Влияние этих ударов, с точки зрения сокращения поступлений в федеральный бюджет России, на порядок выше, чем влияние всего 20-го пакета санкций,

– подчеркнул эксперт.

Когда из строя выбивают именно такие узлы, Россия теряет не только часть горючего, но и доходы, которые должны были бы пойти в федеральный бюджет. Он также обратил внимание, что из пакета санкций исчезли пункты, которые должны были запретить обслуживание и оказание услуг танкерам, перевозящих российскую нефть. Поэтому санкционное давление выглядит слабым, тогда как удары по ключевым установкам на российских НПЗ дают значительно более ощутимый результат.

Что известно об ударах по нефтяной инфраструктуре России?

Украина прямо заявляет, что и в дальнейшем будет бить по критическим для России энергетическим и промышленным объектам. Владимир Зеленский отметил, что это ответ на российские удары по украинской энергетике и гражданским.

По его словам, такие атаки уже наносят России потери на десятки миллиардов долларов и остаются одним из способов давления на Кремль.

СБУ ударила по нефтеперекачивающей станции "Горький" в Нижегородской области. Речь идет о важном узле системы магистральных нефтепроводов, через который сырье идет дальше на переработку. После удара, по данным источников, повредило резервуары с нефтью и вспыхнул масштабный пожар, что создает перебои во внутренней логистике снабжения.