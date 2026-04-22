Почему заводы остановили нефтепереработку?

Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе а побережье Черного моря остановил нефтепереработку после того, как его атаковали беспилотники 16 и 20 апреля, пишет Reuters.

По словам губернатора Краснодарского края России и местной прокуратуры, серия ударов привела к повреждениям транспортной инфраструктуры. Также вспыхнули пожары в хранилищах нефтепродуктов.

В то же время источники издания уточнили, что Туапсинский НПЗ не смог продолжить работу из-за пожара в порту., который сделал отгрузку нефти невозможным. Поэтому единственную установку для переработки нефти на заводе пришлось остановить. Когда восстановят нефтепереработку, пока неизвестно.

Также после ударов дронов остановил первичную переработку нефти 18 апреля Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области.

По данным отраслевых источников, атаки вывели из строя обе установки:

АВТ-11, которая обеспечивает около 80% мощностей;

и АВТ-9, которая дает еще 20% нефтепереработки

Наиболее ощутимо пострадала установка АВТ-11. Это при том, что ее ремонт до атаки длился уже более месяца.

Украина усилила атаки на энергетическую инфраструктуру России на фоне того, как США, которые ранее выступали посредником в мирных переговорах по завершению войны, сместили фокус внимания на конфликт в Иране,

– пишет издание.

Важно! Пожар, вспыхнувший в результате удара по Туапсинскому НПЗ, не могли ликвидировать более 15 часов.

Сколько нефти перерабатывали поврежденные НПЗ?

Туапсинский НПЗ стратегическое значение для России, поскольку производит горючее в основном на экспорт. Завод имеет мощность около 12 миллионов метрических тонн в год, а именно примерно 240 тысяч баррелей в сутки.

В Туапсе производят:

дизельное топливо;

мазут;

вакуумный газойль и тому подобное.

Новокуйбышевский НПЗ перерабатывает несколько меньше нефти, но его считают наиболее технически оснащенным в самарской группе. Мощность его нефтепереработки достигает 8,3 миллиона тонн в год.

Заметьте! В прошлом году завод в Новокуйбышевске произвел 1,1 миллиона тонн бензина, 1,6 миллиона тонн дизеля и 1,3 миллиона тонн мазута.

Какие последствия атак на российские НПЗ?