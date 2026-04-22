Почему Россия возвращается к госпланированию?

Российские власти централизованно будут планировать выпуск топлива, поскольку атаки на НПЗ в прошлом году вывели из строя более 20% мощностей отрасли, пишет The Moscow Times.

По данным источников, Министерство энергетики России начнет доводить "разнарядки" нефтяным компаниям, которые будут обязательными к исполнению. Они будут касаться:

объемов производства горючего;

поставок на внутренний рынок;

экспорта бензина и дизеля;

продаж горючего на бирже.

Такие "рекомендации" Минэнерго будут охватывать производство бензина и дизеля класса 5. Их даже закрепят в специальных соглашениях нефтекомпаний с министерством.

Источники добавляют, что проект таких "договоренностей" уже готов. Он, вероятно, вступит в силу после постановления правительства.

Ожидается, что будет действовать госпланирование выпуска топлива как минимум до конца 2026 года.

Обратите внимание! Дополнительно российское правительство собирается усилить государственный контроль за ценами на АЗС. Нефтекомпании запретят повышать цены выше уровня инфляции с учетом повышения НДС и акцизов.

Какие последствия ударов украинских дронов по НПЗ России?

В 2025 году атаки украинских дронов на российские НПЗ привели к простою около 23% мощностей нефтяной отрасли – рекордного в истории. Беспилотники атаковали заводы по меньшей мере 80 раз.

Из-за этого в большинстве регионов страны, от Камчатки до центральной части России, начался острый дефицит топлива. Некоторые даже вводили продажу бензина и дизеля по талонам.

В итоге стоимость горючего взлетела: цены на АЗС в сентябре выросли на 12,7% – самыми быстрыми темпами за 14 лет.

К концу года рост замедлился до 10,8%, но остался почти вдвое выше официальной инфляции (5,6%),

– отмечает издание.

С начала 2026 года атаки на российские НПЗ продолжились. Это вызвало новую волну роста цен на топливо на бирже:

бензин Аи-92 в этом году уже подорожал на 22%;

бензин марки Аи-95 – на 21%.

Важно! В ответ на новый топливный кризис российское правительство с 1 апреля снова ввело запрет на экспорт бензина. Он будет действовать до 31 июля 2026 года. Хотя предыдущий запрет отменили лишь месяцем ранее.

