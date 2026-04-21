Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заметил 24 Каналу, что нефть для России – это окно возможностей. Поэтому нужно наносить такие удары, чтобы уничтожать российскую экономику.

Почему эти удары важны?

Кирилл Сазонов подчеркнул важность системной работы. После ударов по Новороссийску сократились поставки нефти через терминал. Из-за войны в Иране, блокаду Ормузского пролива, высокие цены на нефть для россиян открылось окно возможностей, но Украина этому препятствует.

Поэтому оккупанты задействовали резервную трубу в Туапсе. Но Украина обнаруживает эти резервные возможности, мощности, дополнительные ветки. Перед тем наносят удары, например, в Крыму, в Ростовской области, на оккупированных территориях.

Прежде всего выносится система ПВО на прифронтовых территориях. А потом, когда есть коридор, наносятся удары. Сначала по Новороссийску, а сейчас по Туапсе. Все выгорает. Возвращаются второй раз – попали, загорелось, пылает. Начинает утихать. Что осталось критическое, важное – повторили, прилетело. Сейчас снова выгорает. Ликвидировать пожар таких масштабов, видимо, невозможно. Они и не пытаются,

– объяснил военнослужащий.

Россияне видят большие цены на нефть в мире. Они имеют ее, могут добывать, но не могут отправить на экспорт. Украина может уничтожить российскую экономику, чтобы они не могли воевать дальше.

Что известно о последствиях атаки?