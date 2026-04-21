Об этом сообщают "Радио Свобода" и OSINT-аналитики из Astra.
Как выглядит пожар в Туапсе?
Спутниковые кадры свидетельствуют, что очаг пожара расположен южнее первого пожара, ближе к морскому порту, откуда отгружают нефть. Ранее сообщалось о по меньшей мере 10 точках возгорания.
Кадры пожара в Туапсе / Planet.com
OSINT-аналитики из Astra сообщают, что пожар виднеется в 500 – 600 метрах от ранее атакованного резервуарного парка Туапсинского НПЗ. Спасателям удалось потушить лишь часть второстепенных источников огня.
Что известно об этом НПЗ?
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод относится к структуре "Роснефти" и является одним из крупнейших на территории России. Предприятие функционирует в связке с морским терминалом, расположенного в местном порту.
Оно специализируется на первичной переработке нефти и производит дизель, мазут и авиационное топливо, значительная часть которого идет на экспорт. Завод играет важную роль в обеспечении топливом и логистике.
Приостановка его работы наносит существенный финансовый ущерб российской экономике. Предприятие оказывалось под ударом украинских беспилотников по меньшей мере ориентировочно 8 раз, последний состоялся совсем недавно.
Объект расположен на побережье Черного моря, по адресу на улице Сочинская, 1. Расстояние от Киева до предприятия составляет около 950 километров, от границы оккупированного Крыма – 230 километров.
Что этому предшествовало?
В ночь на 20 апреля украинские беспилотники снова атаковали НПЗ в Туапсе, сообщали о попадании в резервуарный парк, в результате чего возник пожар. Также произошли удары по другим важным для врага объектам.
Возгорание на НПЗ в Туапсе, которая возникла в результате атаки, привела к нефтяному дождю. Местные жалуются на экологические последствия, в частности, загрязнение машин, лестничных площадок и водоемов нефтепродуктами.
К слову, ранее также беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Новокуйбышевске и Сызрани Самарской области. На объектах сразу возникли пожары. Предприятия являются важными для российской экономики.