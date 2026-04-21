Про це повідомляють "Радіо Свобода" та OSINT-аналітики з Astra.
Дивіться також Американці у захваті: колишній морський піхотинець США оцінив ефект від ударів по тилах Росії
Як виглядає пожежа у Туапсе?
Супутникові кадри свідчать, що осередок пожежі розташований південніше від першої пожежі, ближче до морського порту, звідки відвантажують нафту. Раніше повідомляли про щонайменше 10 точок загоряння.
Кадри пожежі у Туапсе / Planet.com
OSINT-аналітики з Astra повідомляють, що пожежа видніється за 500 – 600 метрів від раніше атакованого резервуарного парку Туапсинського НПЗ. Рятувальникам вдалося загасити лише частину другорядних джерел вогню.
Пожежа у районі НПЗ: дивіться відео
Що відмо про цей НПЗ?
Туапсинський нафтопереробний завод належить до структури "Роснєфті" і є одним із найбільших на території Росії. Підприємство функціонує у зв'язці з морським терміналом, розташованого у місцевому порту.
Воно спеціалізується на первинній переробці нафти та виготовляє дизель, мазут та авіаційне паливо, значна частина якого йде на експорт. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні паливом і логістиці.
Призупинення його роботи завдає суттєвих фінансових збитків російській економіці. Підприємство опинялося під ударом українських безпілотників щонайменше орієнтовно 8 разів, останній відбувся зовсім нещодавно.
Об'єкт розташований на узбережжі Чорного моря, за адресою на вулиці Сочинська, 1. Відстань від Києва до підприємства становить близько 950 кілометрів, від кордону окупованого Криму – 230 кілометрів.
Що цьому передувало?
У ніч на 20 квітня українські безпілотники знову атакували НПЗ у Туапсе, повідомляли про влучання у резервуарних парк, внаслідок чого виникла пожежа. Також сталися удари по інших важливих для ворога об'єктах.
Загоряння на НПЗ в Туапсе, яка виникла внаслідок атаки, призвела до нафтового дощу. Місцеві скаржаться на екологічні наслідки, зокрема, забруднення машин, сходових майданчиків та водойм нафтопродуктами.
До слова, раніше також безпілотники атакували нафтопереробні заводи в Новокуйбишевську та Сизрані Самарської області. На об'єктах відразу виникли пожежі. Підприємства є важливими для російської економіки.