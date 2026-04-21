Про це повідомляють "Радіо Свобода" та OSINT-аналітики з Astra.

Як виглядає пожежа у Туапсе?

Супутникові кадри свідчать, що осередок пожежі розташований південніше від першої пожежі, ближче до морського порту, звідки відвантажують нафту. Раніше повідомляли про щонайменше 10 точок загоряння.



Кадри пожежі у Туапсе / Planet.com

OSINT-аналітики з Astra повідомляють, що пожежа видніється за 500 – 600 метрів від раніше атакованого резервуарного парку Туапсинського НПЗ. Рятувальникам вдалося загасити лише частину другорядних джерел вогню.

Пожежа у районі НПЗ: дивіться відео

Що відмо про цей НПЗ?

Туапсинський нафтопереробний завод належить до структури "Роснєфті" і є одним із найбільших на території Росії. Підприємство функціонує у зв'язці з морським терміналом, розташованого у місцевому порту.

Воно спеціалізується на первинній переробці нафти та виготовляє дизель, мазут та авіаційне паливо, значна частина якого йде на експорт. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні паливом і логістиці.

Призупинення його роботи завдає суттєвих фінансових збитків російській економіці. Підприємство опинялося під ударом українських безпілотників щонайменше орієнтовно 8 разів, останній відбувся зовсім нещодавно.

Об'єкт розташований на узбережжі Чорного моря, за адресою на вулиці Сочинська, 1. Відстань від Києва до підприємства становить близько 950 кілометрів, від кордону окупованого Криму – 230 кілометрів.

Що цьому передувало?