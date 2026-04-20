Об этом 24 Каналу рассказал Мэттью Сэмпсон – бывший разведчик-снайпер морской пехоты США, ветеран войны в Афганистане и Ираке, доброволец международного легиона ВСУ, который оценил потенциал украинских атак по территории России. Он отметил, к чему могут заставить врага такое давление Украины.

Чем именно украинские силы удивили американцев?

Семпсон подчеркнул, что его поразила операция "Паутина", которую осуществили украинские силы, ликвидировав значительную часть российских бомбардировщиков с помощью относительно дешевых дронов. Эта успешная операция секретно готовилась полтора года и стала полной неожиданностью для России.

Стоит знать. СБУ 1 июня 2025 года осуществила в Иркутской, Рязанской и Мурманской областях России операцию "Паутина", которая готовилась 1,5 года. Во время нее украинские дроны, которые были скрыты в фуре, и поразили более 40 самолетов, в частности А-50, Ту-95 и Ту-22 М3, нанеся врагу ущерб на 2 миллиарда долларов.

Украина также имеет доступ дальнобойных ракет Storm Shadow из ЕС. Такие глубокие удары по России вызывают большой интерес у западных партнеров, потому что украинские могут их осуществлять, по словам экс-разведчика-снайпера, даже без американских систем вроде Tomahawk.

Предполагаю, что это делается при значительной поддержке западных стран, в частности США. Интересно видеть, что не американское вооружение уничтожает объекты в России. Наша страна в восторге, когда видит удары вглубь России. И наносятся они обычно гораздо более дешевыми средствами, чем если бы использовались гораздо более дорогие системы вооружения США,

– объяснил доброволец.

Семпсон отметил, что во время его общения с членами Конгресса США они радовались, когда видели взрывы в России, зная, что россияне могут вернуться домой, и тогда война закончится. Он предположил, что это может произойти в ближайшее время.

В то же время бывший разведчик-снайпер обратил внимание на то, что партнеры Украины обращаются к ней с просьбой прекратить удар по объектам российской нефтяной отрасли на фоне кризиса в Ормузском проливе.

Мне нравится, что такие разговоры ведутся, ведь Украина сегодня способна проводить такие глубокие удары, хотя в 2022 году у нее таких возможностей не было. такого не было. Это демонстрирует, какого огромного прогресса достигла Украина как и вместе с западными партнерами, так и самостоятельно,

– отметил Мэттью Сэмпсон.

Он добавил, что сегодня благодаря действиям украинских сил, в России практически не осталось мест, которые могли быть защищенными от украинских ударов.

