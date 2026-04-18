Об этом сообщают "Supernova+", "Exilenova+" и российские телеграмм-каналы. Заметим, что этот завод не впервые оказывается под атакой.
Смотрите также Уничтожили важные РЛС: ВСУ разбили склады с военными катерами и логистику врага
Что оказалось под ударом в России?
Российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что ориентировочно в 04:30 в восточной и северной частях города прозвучало около от 6 до 8 взрывов, в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы.
В аэропорту "Курумоч" ввели план "Ковер", то есть закрыть воздушное пространство. Местные власти призвали жителей находиться в безопасных местах. В то же время официальной информации о пострадавших или разрушениях нет.
Впрочем, в сети публикуют серию кадров на которых видно пожар над местным нефтеперерабатывающим заводом, который принадлежит "Роснефти", и ежегодный объем переработки которого, как известно, составляет около 8,8 миллиона тонн.
Справочно. Это российское предприятие производит более 20 видов продукции, в частности экологическое топливо Евро-5, авиагаз (топливо для реактивных двигателей РТ, например, для Су-27 и Ту-22МЗ), а также автомобильные бензины, дизельное топливо и битумные материалы.
Напомним, что в эксплуатацию этот завод ввели еще в 1951 году, в 2007 году его присоединили к "Роснефти". Он расположен более чем в 1200 километрах от Харькова, 1300 – от Сум, а еще более 1600 километров от Киева.
Что ранее атаковали дроны?
Также ночью под атакой оказался оккупированный Крымский полуостров, в частности громко было в районах Евпатории, Севастополя и других. По предварительной информации, вспыхнул пожар на нефтебазе на мысе Манганари.
Прошлой ночью атаке подверглась Ленинградская область. В Ломоносовском районе в результате падения БпЛА обломками повреждено транспортное средство и окна соседнего здания. В "Пулково" отменяли посадку самолетов.
Незадолго до этого атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Туапсе, который является одним из крупнейших в России. Он относится к структуре компании "Роснефть" и в основном специализируется на первичной переработке нефти.