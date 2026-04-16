Об этом сообщают "Радио Свобода", "Exilenova+" и ряд российских телеграмм-каналов.
Что известно об ударе по НПЗ в Туапсе?
В ночь на 16 апреля дроны атаковали нефтебазу в порту Туапсе, в результате чего на месте вспыхнул масштабный пожар. Губернатор подтвердил лишь падение "многочисленных обломков" на территории предприятий в этом районе.
Серьезное задымление в Туапсе / Planet.com
Согласно сервису NASA Worldview, столб черного дыма возвышается над городом и уже растянулся на более чем 150 километров. Согласно обнародованным данным, огонь даже перекинулся на сразу три резервуара с нефтью.
По информации OSINT-каналов, последствия атаки по морскому терминалу в Туапсе видно даже из космоса, что свидетельствует о серьезном возгорании на объекте. Информации о жертвах или пострадавших на нефтебазе нет.
Министерство обороны России сообщило об уничтожении 207 БпЛА над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Крымом, и акваториями Черного и Азовского морей.
Как функционировал НПЗ?
НПЗ в Туапсе является частью единого производственного комплекса вместе с морским терминалом нефтепродуктообеспечения ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.
Он входит в структуру компании "Роснефть" и в основном специализируется на первичной переработке нефти. Известно, что вышеупомянутое предприятие способно перерабатывать ориентировочно 12 миллионов тонн нефти ежегодно.
Основную часть продукции составляют нефтяные дистилляты, мазут, дизель, а также авиационный керосин. Около 90% произведенного топлива экспортируют. Поэтому, соответствующий объект является стратегически важным для противника.
Что атакуют в России?
Также этой ночью беспилотник атаковал подстанцию "Южная" на улице Губкина в Белгороде. В части города после взрыва исчезло электроснабжение. В то же время сообщают о дыме в районе Харьковской горы.
Ранее было громко в Стерлитамаке в российском Башкортостане. Под ударом оказалась промышленная зона, вспыхнул нефтехимический завод, который производит синтетические каучуки, фенольные антиоксиданты и тому подобное.
До этого украинские дроны атаковали завод "Череповец-Азот" в Вологодской области, на объекте в результате удара вспыхнули два из трех аммиачных цехов. Соответствующий завод производит около 6% аммиака в России.