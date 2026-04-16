Об этом сообщают "Радио Свобода", "Exilenova+" и ряд российских телеграмм-каналов.

Смотрите также До 1,5 тысячи километров расстояния: "Мадьяр" подтвердил атаку на нефтехимзавод в Стерлитамаке

Что известно об ударе по НПЗ в Туапсе?

В ночь на 16 апреля дроны атаковали нефтебазу в порту Туапсе, в результате чего на месте вспыхнул масштабный пожар. Губернатор подтвердил лишь падение "многочисленных обломков" на территории предприятий в этом районе.



Серьезное задымление в Туапсе

Согласно сервису NASA Worldview, столб черного дыма возвышается над городом и уже растянулся на более чем 150 километров. Согласно обнародованным данным, огонь даже перекинулся на сразу три резервуара с нефтью.

По информации OSINT-каналов, последствия атаки по морскому терминалу в Туапсе видно даже из космоса, что свидетельствует о серьезном возгорании на объекте. Информации о жертвах или пострадавших на нефтебазе нет.

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 207 БпЛА над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Крымом, и акваториями Черного и Азовского морей.

Как функционировал НПЗ?

НПЗ в Туапсе является частью единого производственного комплекса вместе с морским терминалом нефтепродуктообеспечения ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

Он входит в структуру компании "Роснефть" и в основном специализируется на первичной переработке нефти. Известно, что вышеупомянутое предприятие способно перерабатывать ориентировочно 12 миллионов тонн нефти ежегодно.

Основную часть продукции составляют нефтяные дистилляты, мазут, дизель, а также авиационный керосин. Около 90% произведенного топлива экспортируют. Поэтому, соответствующий объект является стратегически важным для противника.

