Об этом сообщают "Exilenova+" и российские телеграм-каналы.
Что известно о взрывах в Стерлитамаке?
СМИ сообщают об атаке беспилотников на Стерлитамак, над городом фиксируют воздушные цели. По предварительной информации, под ударом оказался завод, на месте возникло возгорание, к месту происшествия направляются экстренные службы.
По состоянию на момент публикации информации о наличии жертв или пострадавших не обнародовали. Дополнительных подробностей относительно последствий также нет. Местные власти пока не комментировали вышеупомянутые сообщения.
"Exilenova+" предполагает, что произошло сразу несколько попаданий в завод, и все из них были в летних частях предприятия. В регионе работала противовоздушная оборона, однако очевидно работа оказалась неудачной.
По предварительной информации, в этом регионе расположены предприятия химической и нефтехимической промышленности, которые производят компоненты к авиационной и ракетной техники, а также взрывчатых веществ.
Справочно. Расстояние от Башкортостана до границы с Украиной составляет ориентировочно 1,5 тысячи километров.
- Ночью 15 апреля громко было в Белгородской области России. В частности, под ударом оказался район Валуек, в котором, как известно, размещены склады горюче-смазочных материалов и логистические объекты российских войск.
- Ранее атаковали российские радиолокационные станции "Небо-У" и "Каста-2Е", а также зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" на временно оккупированных территориях Крыма и Луганской области, а также в Белгородской области.