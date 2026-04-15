Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Силы обороны Украины методично атакуют российскую нефтегазовую отрасль. Под атаку попадают и другие объекты, которые работают на армию врага.
Чем важен удар по химзаводу в Череповце?
По словам Свитана, тамошний завод – один из крупнейших производителей аммиачной селитры в России. Ее не только можно использовать как удобрение. Она также является сырьем для взрывчатки. Поэтому неудивительно, что под атаку попал такой объект.
Судя по всему, Россия имеет определенные проблемы с ПВО. Украина последовательно выбивает российские зенитные ракетные комплексы, а враг не успевает их пополнять.
На расстоянии 500 – 600 километров от границы ПВО почти отсутствуют. Им не хватает различных ЗРК, чтобы прикрыть все объекты. А мы работаем над тем, чтобы снизить возможность России пополнять бюджет, который потом идет на войну,
– рассказал Свитан.
Проблемы с российской ПВО
- По данным СМИ, вокруг резиденции диктатора Путина на Валдае существенно усилили противовоздушную оборону. Недавно там построили новые башни для систем "Панцирь". Также там еще есть более 20 башен с крупнокалиберными пулеметами.
- Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что Силы обороны серьезно проредили противовоздушную оборону в Крыму. Россия стягивает зенитные ракетные комплексы из разных частей России, чтобы заместить потери на полуострове.
- Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко сообщил об успешной операции против ПВО врага в Запорожье. Удалось уничтожить не только комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", но и пусковую установку С-300В и многоканальную станцию наведения этих ракет.