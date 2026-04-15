Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Силы обороны Украины методично атакуют российскую нефтегазовую отрасль. Под атаку попадают и другие объекты, которые работают на армию врага.

Чем важен удар по химзаводу в Череповце?

По словам Свитана, тамошний завод – один из крупнейших производителей аммиачной селитры в России. Ее не только можно использовать как удобрение. Она также является сырьем для взрывчатки. Поэтому неудивительно, что под атаку попал такой объект.

Судя по всему, Россия имеет определенные проблемы с ПВО. Украина последовательно выбивает российские зенитные ракетные комплексы, а враг не успевает их пополнять.

На расстоянии 500 – 600 километров от границы ПВО почти отсутствуют. Им не хватает различных ЗРК, чтобы прикрыть все объекты. А мы работаем над тем, чтобы снизить возможность России пополнять бюджет, который потом идет на войну,

– рассказал Свитан.

Проблемы с российской ПВО