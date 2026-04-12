Об этом пишет "Радио Свобода".
Какова сейчас ситуация с ПВО вокруг резиденции Путина на Валдае?
Как свидетельствуют спутниковые снимки Planet.com, строительство сразу 7 новых башен для "Панцирей" началось в один день – 17 марта. Некоторые уже оснащены зенитно-ракетными комплексами.
Как и башни с "Панцирями" вокруг Москвы, системы ПВО на Валдае расположены вокруг резиденции Путина двумя кольцами большого и малого диаметра. Интерактивную карту, на которой мы указали их точное расположение и приложили спутниковые снимки, можно посмотреть по этой ссылке.
Башни с "Панцирями" вокруг резиденции Путина в Валдае
В резиденции на Валдае, как ранее выяснили журналисты расследовательского проекта российской службы Радио Свобода "Система", много времени проводит Алина Кабаева с сыновьями Путина, а для самого российского президента там построили одну из точных копий его кремлевского кабинета.
Ранее "Радио Свобода" также выявило, что более 20 башен с крупнокалиберными пулеметами, а также несколько подиумов с ЗРК "Панцирь" были сооружены на территории и по периметру особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где Россия производит БПЛА "Герань" – модифицированные версии иранских "Шахедов".
Ранее россияне пускали фейк, что Украина атаковала резиденцию Путина на Валдае
Кремль заявил о якобы массированной атаке дронов на резиденцию Владимира Путина 29 декабря. Об этом первым сообщил глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что к "штурму" могли быть привлечены 91 беспилотник. Заявление прозвучало уже на следующий день после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго.
В то же время данные российской стороны различаются: в утренней сводке минобороны РФ речь шла о 18 дронах, которые якобы летели на Новгородскую область, тогда как губернатор региона заявил о более сорока беспилотниках.
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию об "атаке" на резиденцию Путина. Он подчеркнул, что подобные заявления могут быть попыткой Москвы сорвать мирные инициативы партнеров, в частности Дональда Трампа.
По информации российской стороны, Владимир Путин также звонил Дональду Трампу и жаловался на якобы атаку. В конце концов Дональд Трамп заявил, что не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина.