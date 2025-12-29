Детали собрал 24 Канал.

Смотрите также Лгут об оккупации Родинского и Константиновки: украинские бойцы "прошлись" по заявлениям России

Что сказал Лавров об украинской атаке?

Российский министр заявил, якобы Украина осуществила атаку беспилотниками на государственную резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Оккупанты якобы уничтожили 91 дрон, никто не пострадал и ничего не повреждено.

Пропагандистские СМИ также передают другие слова Лаврова:

Россия не собирается выходить из переговорного процесса после атаки на резиденцию Путина.

Но "пересмотрит" свою переговорную позицию "с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".

А еще враг прямо угрожает, утверждая, что определил "объекты и время ответного удара".

Интересно! Россияне всячески подчеркивают, что резиденция Путина – государственная, то есть та, которая предназначена для лиц на посту лидера государства. И это знаменательно, ведь расследователи нашли много частных владений Путина. Поэтому пропаганда пытается избежать обвинений в коррупции.

Какую резиденцию Путина могли атаковать?

Вероятно, речь идет о Валдае недалеко от села Долгие Бороды, потому что именно он расположен в Новгородской области. Официально резиденция называется домом отдыха "Ужин", ее начали возводить еще при Сталине.

Показываем на карте Долгие Бороды в Новгородской области, где расположена резиденция Путина

Что говорят в минобороны России об атаке?

Военное ведомство утром обычно пишет, сколько дронов было сбито за ночь – если была атака на Россию. Но на Новгородскую область летело очень мало, всего 18 дронов.

По крайней мере столько указано в сводке МО как перехваченные и уничтоженные. Это при том, что официальные цифры часто берут с потолка, о чем не раз указывали украинские военные обозреватели – иногда Украина столько не запускает, сколько "сбивает" Россия.

Губернатор Новгородской области Александр Дронов впоследствии добавил, что, кроме 18 БпЛА, было сбито еще 23. То есть всего 41 беспилотник. И отнюдь не 91, о которых заявил Лавров. Если бы количество дронов действительно возросло, об этом бы стало известно в течение дня.

То есть россияне не запутались, а сознательно врут. И очень интересно, кого сделают виновным в этом случае – Лаврова или минобороны. Последнее не редактировало свое утреннее сообщение.

Зачем россиянам заявления об атаке на резиденцию Путина?

Помощник Путина Ушаков рассказал: Трамп якобы был шокирован и возмущен атакой на резиденцию Путина. Диктатор предупредил, что "даст ответ на террористические действия".

Таким образом, в Кремле пытаются найти еще один рычаг влияния на Трампа. Американский президент 28 декабря сказал, что нельзя закрывать глаза на серьезные атаки Украины по России – возможно, именно эти слова россияне решили обыграть своеобразным способом.

Что говорят в Украине об атаке по резиденции Путина?

Владимир Зеленский опроверг ее – и предупредил, что захватчики могут ударить по Офису президента.

"Россияне не хотят закончить эту войну. Своим заявлением, что атакована была какая-то резиденция, они просто готовят почву, чтобы нанести удары по столице и по государственным зданиям", – подчеркнул он.

Также гарант сказал: прогресс в отношениях Украины и США россияне считают провалом для себя.

Заметим, что осенью Россия ударила по Кабинету министров Украины просто так, не "в ответ". Также врагу не нужна причина, чтобы, например, обстреливать жилые дома украинцев или детские сады.