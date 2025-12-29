Деталі зібрав 24 Канал.

Що сказав Лавров про українську атаку?

Російський міністр заявив, буцімто Україна здійснила атаку безпілотниками на державну резиденцію Путіна у Новгородській області в ніч проти 29 грудня. Окупанти буцімто знищили 91 дрон, ніхто не постраждав і нічого не пошкоджено.

Пропагандистські ЗМІ також передають інші слова Лаврова:

Росія не збирається виходити з переговорного процесу після атаки на резиденцію Путіна.

Але "перегляне" свою переговорну позицію "з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".

А ще ворог прямо погрожує, твердячи, що визначив "об'єкти та час удару у відповідь".

Цікаво! Росіяни всіляко підкреслюють, що резиденція Путіна – державна, тобто та, яка призначена для осіб на посаді лідера держави. І це знаменно, адже розслідувачі знайшли багато приватних володінь Путіна. Тож пропаганда намагається уникнути звинувачень у корупції.

Яку резиденцію Путіна могли атакувати?

Імовірно, йдеться про Валдай неподалік села Довгі Бороди, бо саме він розташований у Новгородській області. Офіційно резиденція називається будинком відпочинку "Ужин", її почали зводити ще за Сталіна.

Показуємо на карті Довгі Бороди в Новгородській області, де розташована резиденція Путіна

Що кажуть у міноборони Росії про атаку?

Військове відомство зранку зазвичай пише, скільки дронів було збито за ніч – якщо була атака на Росію. І на Новгородську область летіло дуже мало, всього 18 дронів.

Принаймні стільки вказано у зведенні МО як перехоплені та знищені. Це при тому, що офіційні цифри часто беруть зі стелі, про що не раз указували українські військові оглядачі – іноді Україна стільки не запускає, скільки "збиває" Росія.

Губернатор Новгородської області Олександр Дронов згодом додав, що, окрім 18 БпЛА, було збито ще 23. Тобто всього 41 безпілотник. І аж ніяк не 91, про які заявив Лавров. Якби кількість дронів справді зросла, про це б стало відомо протягом дня.

Тобто росіяни не заплуталися, а свідомо брешуть. І дуже цікаво, кого зроблять винним у цьому випадку – Лаврова чи міноборони. Останнє не редагувало свій ранковий допис.

Навіщо росіянам заяви про атаку на резиденцію Путіна?

Помічник Путіна Ушаков розповів: Трамп нібито був шокований і обурений атакою на резиденцію Путіна. Диктатор попередив, що "дасть відповідь на терористичні дії".

Таким чином, у Кремлі намагаються віднайти ще один важіль впливу на Трампа. Американський президент 28 грудня сказав, що не можна закривати очі на серйозні атаки України по Росії – можливо, саме ці слова росіяни вирішили обіграти в своєрідний спосіб.

Що кажуть в Україні про атаку по резиденції Путіна?

Володимир Зеленський спростував її – і попередив, що загарбники можуть ударити по Офісу президента.

"Росіяни не хочуть закінчити цю війну. Своєю заявою, що атакована була якась резиденція, вони просто готують ґрунт, щоби завдати ударів по столиці і по державних будівлях", – наголосив він.

Також гарант сказав: прогрес у відносинах України та США росіяни вважають провалом для себе.

Зауважимо, що восени Росія вдарила по Кабінету міністрів України просто так, не "у відповідь". Також ворогові не потрібна причина, щоб, наприклад, обстрілювати житлові будинки українців чи дитячі садочки.