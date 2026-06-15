Такого висновку дійшла СБУ на основі аналізу уламків безпілотника, знайдених на місці влучання.

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Чим росіяни вдарили по Успенському собору Лаври?

Як з'ясувало розслідування, 01:50 окупанти атакували монастирський комплекс. Ворожий дрон уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври.

Співробітники СБУ знайшли на місці події фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе.

Знайдені уламки на території Лаври / Фото СБУ

Під час огляду уламків було встановлено, що окремі його комплектуючі виготовлено на території Росії в особливій економічній зоні Алабуга. Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона.

Унаслідок ворожого прильоту ушкоджено дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору. Також від вибухової хвилі зазнали пошкоджень сусідні будівлі цивільної інфраструктури Печерського району Києва.

Слідчі Служби безпеки кваліфікують цей удар як воєнний злочин і вже розпочали кримінальне провадження.