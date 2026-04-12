Об этом говорится на сайте российского Кремля.

Как выглядел Путин во время пасхального приветствия и что сказал диктатор?

Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Там также присутствовал глава РПЦ патриарх Кирилл Гундяев и мэр Москвы Сергей Собянин, который стоял рядом с главой Кремля.

Во время службы российский диктатор держал зажженную свечу цвета крови и был в костюме. Примечательно, что свечи такого цвета были у всех священнослужителей, включая патриарха Кирилла.

Путин был на пасхальной свече со свечой кровавого цвета

Во время поздравления президент России цинично сказал, что "великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости", и это на фоне полномасштабной войны против Украины и непрерывных обстрелов по мирным городам.

Также диктатор говорил о "вековых родительских традициях" и "неоспоримых духовных, моральных ценностях и идеалах", что резко контрастирует с реальностью войны и гибелью тысячи людей в Украине.

Стоит отметить, что в храмах цвета свечей бывают разные, и каждый из них имеет свое значение. Белая свеча обычно ассоциируется с чистотой, светом, воскресением и духовной радостью, что непосредственно связано с Пасхой. А вот красный цвет – это прежде всего кровь, жертва и мученичество.

Путин на пасхальной службе у Москвы

