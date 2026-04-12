Такую информацию сообщил руководитель Офиса Президента, генерал-лейтенант Кирилл Буданов в комментарии "Новини.LIVE".

Смотрите также Украина будет действовать зеркально, – Зеленский рассказал о пасхальном перемирии

Что будет с перемирием в дальнейшем?

Кирилл Буданов объяснил, что и раньше на Пасху объявляли тишину, однако ее неоднократно нарушали. В то же время, как отметил чиновник, большинство все же пыталось соблюдать режим прекращения огня.

Я думаю, что ничего не изменится и будет так же и сегодня,
– пояснил он.

Как Россия нарушает перемирие?

По данным Генштаба, после 16:00 по состоянию на конец суток 11 апреля зафиксировали 1723 случая нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 7.00 12.04.2026 количество обстрелов и штурмовых действий возросло до 2299.

В то же время отметим, что недавно аналитики Deep State сообщали, что россияне атаковали украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского, используя FPV-дроны. В результате этого погибли люди.

Также заместитель командира мотопехотного батальона "Стальные всадники" 66-й отдельной механизированной бригады Виталий с позывным "Гума" сообщал о нарушении режима тишины на Лиманском направлении.

Что известно о договоренностях на Пасху?

  • На днях российский диктатор Владимир Путин неожиданно заявил, что отдал приказ российским войскам "прекратить боевые действия на всех направлениях". Такое заявление прозвучало после призывов украинского президента.

  • К слову, президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина предложила России не ограничиваться только "Пасхальным перемирием" с 11 апреля, а и в дальнейшем прекратить огонь, ВСУ будут отвечать зеркально.

  • Но представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объявленное так называемое так называемое "пасхальное перемирие" имеет исключительно гуманитарный характер. Россия не будет продолжать так называемое Пасхальное перемирие, потому что хочет только "мира".

К слову, эксперт по энергетике Владимир Омельченко в эфире 24 Канала объяснял, что согласие на паузу с 11 до 12 апреля выглядит не как жест доброй воли, а как вынужденный шаг на фоне роста проблем для России.