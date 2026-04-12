Такую информацию сообщил руководитель Офиса Президента, генерал-лейтенант Кирилл Буданов в комментарии "Новини.LIVE".

Что будет с перемирием в дальнейшем?

Кирилл Буданов объяснил, что и раньше на Пасху объявляли тишину, однако ее неоднократно нарушали. В то же время, как отметил чиновник, большинство все же пыталось соблюдать режим прекращения огня.

Я думаю, что ничего не изменится и будет так же и сегодня,

– пояснил он.

Как Россия нарушает перемирие?

По данным Генштаба, после 16:00 по состоянию на конец суток 11 апреля зафиксировали 1723 случая нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 7.00 12.04.2026 количество обстрелов и штурмовых действий возросло до 2299.

В то же время отметим, что недавно аналитики Deep State сообщали, что россияне атаковали украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского, используя FPV-дроны. В результате этого погибли люди.

Также заместитель командира мотопехотного батальона "Стальные всадники" 66-й отдельной механизированной бригады Виталий с позывным "Гума" сообщал о нарушении режима тишины на Лиманском направлении.

Что известно о договоренностях на Пасху?

На днях российский диктатор Владимир Путин неожиданно заявил, что отдал приказ российским войскам "прекратить боевые действия на всех направлениях". Такое заявление прозвучало после призывов украинского президента.

К слову, президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина предложила России не ограничиваться только "Пасхальным перемирием" с 11 апреля, а и в дальнейшем прекратить огонь, ВСУ будут отвечать зеркально.

Но представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объявленное так называемое так называемое "пасхальное перемирие" имеет исключительно гуманитарный характер. Россия не будет продолжать так называемое Пасхальное перемирие, потому что хочет только "мира".

К слову, эксперт по энергетике Владимир Омельченко в эфире 24 Канала объяснял, что согласие на паузу с 11 до 12 апреля выглядит не как жест доброй воли, а как вынужденный шаг на фоне роста проблем для России.