Москва также выразила ожидания, что украинская сторона поддержит эту инициативу. Об этом пишут росСМИ.
Какое заявление сделал Путин?
В России заявили о временном прекращении боевых действий на период Пасхальных праздников. По информации российских государственных медиа, соответствующее решение озвучил Владимир Путин.
В Кремле уточнили, что перемирие должно начаться в 16:00 11 апреля и продлится до завершения 12 апреля 2026 года.
В то же время в Москве заявили, что рассчитывают на зеркальные действия со стороны Украины.
Москва рассчитывает, что украинская сторона последует примеру России относительно пасхального перемирия,
– отметили в Кремле.
Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову поручено остановить боевые действия на всех направлениях. При этом войска сохранят готовность к возможным провокациям и агрессивным действиям.
Сейчас официальной реакции украинской стороны на это заявление не обнародовано.
Ранее Зеленский заявлял, что Россия отказалась от перемирия на Пасху: что об этом известно?
Президент отреагировал на очередную атаку россиян по Одессе, которая произошла ночью 6 апреля и привела к гибели людей и десятков пострадавших. По его словам, Украина неоднократно предлагала хотя бы временное прекращение огня на период Пасхальных праздников, однако Россия эти инициативы проигнорировала.
Зеленский подчеркнул, что подобное поведение в очередной раз демонстрирует нежелание Кремля идти на реальные шаги к миру. Отдельно глава государства акцентировал на важности системного давления на Россию, в частности экономического. По его словам, Украина продолжает наносить удары по нефтяной инфраструктуре врага, что непосредственно влияет на его финансовые возможности вести войну.