Москва також висловила очікування, що українська сторона підтримає цю ініціативу. Про це пишуть росЗМІ.

Яку заяву зробив Путін?

У Росії заявили про тимчасове припинення бойових дій на період Великодніх свят. За інформацією російських державних медіа, відповідне рішення озвучив Володимир Путін.

У Кремлі уточнили, що перемир’я має розпочатися о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення 12 квітня 2026 року.

Водночас у Москві заявили, що розраховують на дзеркальні дії з боку України.

Москва розраховує, що українська сторона наслідуватиме приклад Росії щодо пасхального перемир’я,

– зазначили у Кремлі.

Наразі офіційної реакції української сторони на цю заяву не оприлюднено.