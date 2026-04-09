Метью Семпсон, снайпер морської піхоти США, ветеран і доброволець міжнародного легіону, розповів у розмові з 24 Каналом, чи наважиться Росія на вторгнення у країни Балтії. Він спрогнозував, який результат може отримати Кремль, якщо наважиться на таку зухвалу операцію.

Чи готова Естонія протистояти Росії?

Семпсон припустив, що Росія може досягти "успіху" у тому, щоб ліквідувати певну кількість людей. Однак якщо йдеться про велику операцію, то вона на це не здатна.

Мені випала честь служити поряд із чудовим бійцем, який кілька років перебував в армії Естонії. Завдяки спілкуванню з ним я багато дізнався про естонців. Насправді вони не бояться російського вторгнення. Естонія – невелика країна з невеликою армією. Російське військо набагато більше, але ані у народу, ані у військових Естонії немає страху,

– зазначив снайпер морської піхоти США.

Вони розуміють, якщо Росія наважиться переступити кордон, кожен естонець, за словами ветерана, буде готовий боротися до смерті. Іноді це навіть сильніше, ніж велика кількість зброї, ресурсів та людей.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія вклала десятки мільярдів рублів у створення Московського та Ленінградського округів, що може свідчити про те, що противник має план захоплення країн Балтії і готується до цього. Однак, на його думку, це стане можливим тільки, коли буде завершено операцію на українському театрі воєнних дій, адже для наступу на країни Балтії Росії буде потрібно розгорнути мінімум 300 тисяч особового складу.

"Тому Росія не матиме там жодних шансів на успішну операцію. І якби вона вирішила, що нинішня зосередженість Сполучених Штатів на Ірані та Близькому Сході є проявом слабкості, це було б дуже безглуздо", – наголосив доброволець міжнародного легіону.

США вже давно демонструють, що здатні вести бойові дії у всьому світі одночасно. Тому у Семпсона немає жодних сумнівів у тому, що Сполучені Штати можуть проводити повномасштабну війну на Близькому Сході і, якщо це буде потрібно, здатні одночасно діяти в районі країн Балтії.

Ми знаємо, що Володимир Путін роками провокує НАТО. Він неодноразово відправляв озброєні безпілотники до Польщі. Хтось називає це актом війни, а хтось вважає, що з цього не варто здіймати надто великий галас,

– підкреслив Метью Семпсон.

Однак він впевнений, що Сполучені Штати виконають кожний договір та кожне зобов'язання, зокрема у межах НАТО, яке взяли на себе.

Що відбувається у країнах Балтії?