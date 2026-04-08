Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

У чому Росія звинувачує країни Балтії?

Речниця МЗС Росії Марія Захарова 7 квітня заявила, що російський уряд виніс попередження країнам Балтії через їхнє рішення дозволити українським дронам діяти у своєму повітряному просторі.

Вона пригрозила, що Росія вдасться до невизначених "заходів у відповідь", якщо ці країни проігнорують застереження Москви.

До погроз також приєдналися депутати Держдуми Росії. Вони звинуватили країни Балтії в "агресії" проти Росії через їхню "співучасть" в операціях українських дронів. Депутати також заявили, що російські сили знищуватимуть будь-які українські безпілотники над балтійським повітряним простором і можуть запровадити невизначені "блокади" проти цих держав.

Кремль може створювати умови для використання цих звинувачень як підстави для військових дій у повітряному просторі над однією або кількома країнами Балтії,

– наголосили аналітики ISW.

Нагадаємо, нещодавно в Естонії заявили, що Європейський Союз потребує гарантій безпеки від України. Це пов'язано з тим, що Україна має дуже сильну армію, яка зараз є найбільшою та найдосвідченішою в регіоні.

