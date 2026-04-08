Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).
В чем Россия обвиняет страны Балтии?
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 7 апреля заявила, что российское правительство вынесло предупреждение странам Балтии из-за их решения позволить украинским дронам действовать в своем воздушном пространстве.
Она пригрозила, что Россия прибегнет к неопределенным "ответным мерам", если эти страны проигнорируют предостережения Москвы.
К угрозам также присоединились депутаты Госдумы России. Они обвинили страны Балтии в "агрессии" против России из-за их "соучастия" в операциях украинских дронов. Депутаты также заявили, что российские силы будут уничтожать любые украинские беспилотники над балтийским воздушным пространством и могут ввести неопределенные "блокады" против этих государств.
Кремль может создавать условия для использования этих обвинений как основания для военных действий в воздушном пространстве над одной или несколькими странами Балтии,
– отметили аналитики ISW.
Напомним, недавно в Эстонии заявили, что Европейский Союз нуждается в гарантий безопасности от Украины. Это связано с тем, что Украина имеет очень сильную армию, которая сейчас является крупнейшей и самой опытной в регионе.
Хватит ли у России ресурсов для войны с НАТО?
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что Россия не имеет ресурсов для широкомасштабной войны против НАТО. В то же время Москва продолжит организовывать провокации, информационные атаки и военные маневры на границах.
Эксперт добавил, что любые российские военные операции против НАТО столкнутся с немецкими, польскими контингентами и армией Финляндии.
По словам Николая Маломужа, Путин уже 23 раза не выполнил ультиматумов по Покровску из-за нехватки ресурсов, не говоря уже об открытии нового фронта.