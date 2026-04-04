В Эстонии считают, что Европа должна рассматривать Украину как ключевого партнера безопасности. Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что в Литве тоже недавно заявляли, что больше доверяют украинским военным, чем другим европейским силам.
Смотрите также Кэллог предложил создать альтернативу НАТО и допустил участие Украины
Почему странам НАТО важна поддержка Украины?
Тарас Загородний отметил, что странам Европейского Союза, в частности Эстонии и Литве, известно реальное положение дел в НАТО. Они понимают, кто действительно имеет влияние и может гарантировать безопасность в случае военных угроз.
Интересно. Премьер-министр Польши Дональд Туск обеспокоен ситуацией вокруг Украины и НАТО. Разговоры о распаде Альянса и ослабление санкций против России вызывают беспокойство. Такое развитие событий может пойти на пользу Кремлю.
Европа, по мнению политтехнолога, чтобы иметь безопасность поддержку от Украины должна увеличить помощь для нашего государства в 2 раза.
Далее, если бы европейцы наконец додумались прислать в Украину свои войска и воевать вместе с украинцами. Например, сбивать дроны, ракеты, то они бы показали США, что Европа чего-то стоит и готова к конкретным действиям,
– сказал он.
Заявления Эстонии и Литвы доказывают то, что в Европе понимают, что только Украина сейчас выполняет функции НАТО.
Кроме того, чтобы усилить военные возможности нашего государства важно, чтобы европейцы инвестировали в украинскую оборонительную промышленность.
Загородний отметил, если Европа пойдет на это, то будет иметь достаточно ракет, чтобы демонстрировать свою силу и независимость от США, однако, по его мнению, у европейцев недостаточно политической воли для этого.
В каком положении сейчас НАТО?
Развитие украинских технологий в сфере дронов значительно превышает способности США и Европы. Если страны НАТО будут инвестировать в военную промышленность нашего государства, то это сделает Альянс значительно сильнее.
Дональд Трамп просто раскритиковал страны НАТО за то, что они не согласились присоединиться к противостоянию США с Ираном. Американский президент отметил, что Альянс выглядит только сильным внешне, но на самом деле он – слабый.
Трамп заявил, что США могут выйти из НАТО. В ответ на это генеральный секретарь Марк Рютте планирует в ближайшее время встретиться с американским президентом из-за этого, чтобы обсудить ситуацию.