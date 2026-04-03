До февраля 2022 года украинская оборонная промышленность была небольшой по европейским меркам: бюджет закупок составлял менее миллиарда долларов. Впрочем, после вторжения этот сектор развился чрезвычайно быстро. Украина стала лабораторией децентрализованной, постоянно совершенствуемой разработки вооружений. Об этом пишет Foreign Affairs.

Смотрите также Россияне атакуют Украину переданными ею бомбардировщиками: что известно о Ту-160

Как Украина создала оборонную индустрию, которая срочно нужна континенту?

После 4 лет самой интенсивной дроновой войны в истории Украина стала ведущей страной Европы в сферах:

перехвата дронов,

многоуровневой ПВО,

радиоэлектронной борьбы,

беспилотных систем.

Она научилась применять эти технологии эффективно, дешево и в больших масштабах.

Так, Украина создала дроны-перехватчики – небольшие аппараты, которые уничтожают "Шахеды", которые стоят в 10 раз дороже.

Она разработала лазерные системы ПВО. Их главное преимущество в том, что после запуска один "выстрел" стоит почти ничего, то есть очень дешево по сравнению с обычными ракетами.

Сегодня наши военные применяют:

FPV-дроны стоимостью 500 – 2000 долларов, которые позволяют поражать десятки тысяч целей ежемесячно;

дальнобойные ракеты FP-5 Flamingo, способные поражать объекты на расстоянии 2900 километров;

морские беспилотники, фактически вытеснившие российский флот из западной части Черного моря;

наземные роботизированные системы, которые меняют логистику и эвакуацию раненых.

Более 200 украинских компаний работают над наземными роботами – такие темпы развития не имеют аналогов в странах НАТО.

Сегодня Украина имеет самую боеспособную армию в Европе и оборонный производственный потенциал на 25 – 40 миллиардов долларов, который сейчас недоиспользован из-за нехватки инвестиций.

Украина также опережает Европу в ключевых технологиях следующего десятилетия таких как:

автономная навигация дронов без GPS;

роевое управление дронами;

управление через оптоволокно;

AI-целевое наведение.

Обратите внимание! Украина может производить до 10 миллионов дронов в год, США и Европа – менее 100 000 малых дронов.

Какова ситуация с оборонкой в Европе?

После Холодной войны Европа сократила оборонные расходы и передала многие функции США. Это привело к структурной слабости:

недостаточное производство артиллерийских снарядов;

малые запасы ракет;

слабое производство дронов.

Европа имеет лишь часть необходимых мощностей для сдерживания России.

Если европейские компании будут инвестировать в Украину, то Украина сможет помочь Европе укрепить оборону против России, и при этом не ослабит собственную армию. Но для этого нужно упростить правила и снять финансовые и бюрократические препятствия, которые сейчас затрудняют сотрудничество.

Украина уже помогает миру военными технологиями