Генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан объяснил 24 Каналу, что Украина должна и может обеспечить себя сама и сосредоточиться на партнерстве с европейцами.

Насколько эффективна стратегия развития украинского ВПК?

Важно! Украина готовит поставки в Силы обороны 8 тысяч дронов-перехватчиков Octopus, эффективность которых подтверждена в боевых условиях. Лицензии на производство этих аппаратов получили 29 украинских компаний, из них 4 уже подписали государственные контракты.

В конце Холодной войны Украина существенно сократила свою тогда еще достаточно мощную военно-конструкторскую и производственную промышленность. Но после начала полномасштабного вторжения России восстановила свой потенциал уже на уровне 21 века.

Сейчас оборонная промышленность охватывает не только все виды дронов, но и ИИ, целый ряд высокотехнологичных производств, а также более традиционные направления, такие как ракеты, самоходные гаубицы и многое другое.

Думаю, мы бы все предпочли бы быть союзниками, работать с Америкой и использовать их оружие. Но если это становится менее вероятным, Украина должна заботиться о себе сама. Развитие собственной промышленности и партнерства со многими европейскими странами – это хороший способ гарантировать себе доступ к оружию,

– подчеркнул Мик Райан.

Что еще известно о развитии украинского ВПК?

Украинские комплексы радиоэлектронной борьбы, в частности "Лима", эффективно противодействуют российским ракетам "Кинжал", нейтрализовав 58 из 59 пусков. Система влияет на навигацию ракет, дезориентируя их антенны с помощью глушения, подмены сигналов и киберсредств.

Также украинские беспилотники смогли прорвать защитное укрытие базы "Искандеров" в Крыму и поразить объекты внутри. Вероятно, для удара применили дроны средней дальности с мощными боевыми частями, в частности типа FP-2