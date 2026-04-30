Генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян пояснив 24 Каналу, що Україна має і може забезпечити себе сама і зосередитися на партнерстві з європейцями.

Наскільки ефективною є стратегія розвитку українського ВПК?

Важливо! Україна готує постачання до Сил оборони 8 тисяч дронів-перехоплювачів Octopus, ефективність яких підтверджена в бойових умовах. Ліцензії на виробництво цих апаратів отримали 29 українських компаній, з них 4 вже підписали державні контракти.

Наприкінці Холодної війни Україна суттєво скоротила свою тоді ще досить потужну військово-конструкторську та виробничу промисловість. Але після початку повномасштабного вторгнення Росії відновила свій потенціал уже на рівні 21 століття.

Наразі оборонна промисловість охоплює не тільки всі види дронів, а й ШІ, цілу низку високотехнологічних виробництв, а також більш традиційні напрямки, такі як ракети, самохідні гаубиці та багато іншого.

Думаю, ми б всі воліли б бути союзниками, працювати з Америкою і використовувати їхню зброю. Але якщо це стає менш імовірним, Україна повинна дбати про себе сама. Розвиток власної промисловості та партнерства з багатьма європейськими країнами – це хороший спосіб гарантувати собі доступ до зброї,

– наголосив Мік Раян.

Що ще відомо про розвиток українського ВПК?

Українські комплекси радіоелектронної боротьби, зокрема "Ліма", ефективно протидіють російським ракетам "Кинджал", нейтралізувавши 58 із 59 пусків. Система впливає на навігацію ракет, дезорієнтуючи їхні антени за допомогою глушіння, підміни сигналів і кіберзасобів.

Також українські безпілотники змогли прорвати захисне укриття бази "Іскандерів" у Криму й уразити об’єкти всередині. Ймовірно, для удару застосували дрони середньої дальності з потужними бойовими частинами, зокрема типу FP-2