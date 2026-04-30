Про це йдеться в матеріалі Kyiv Independent.

Читайте також Конкуренція, яка не подобається Заходу: чому українську зброю можуть почати гальмувати

Як можна протидіяти "Кинджалам"?

Командир підрозділу "Нічна варта" з позивним Алхімік розповів, що під час роботи систем радіоелектронної боротьби з 59 запущених ракет "Кинджал" лише одна досягла цілі, тоді як решта були подавлені.

Ключовим елементом системи радіоелектронної боротьби є комплекс "Ліма", який здатен змушувати ракети падати без детонації, не завдаючи шкоди інфраструктурі.

За словами військових, станції "Ліма" мають радіус дії до 300 кілометрів.

Ефективність системи пояснюють особливостями російських навігаційних антен, які використовуються для наведення далекобійної зброї. Такі ракети можуть застосовувати різні способи навігації, однак за наявності супутникового сигналу зазвичай покладаються саме на нього.

Росія використовує захищені антени типу CRPA, які складаються з кількох елементів і здатні відсіювати хибні сигнали. Водночас українське рішення дозволяє дезорієнтувати систему визначення джерела сигналу: достатньо близько 32 станцій "Ліма", щоб порушити навігацію ракети.

Окрім глушіння та імітації сигналів, система використовує й третій тип впливу – кібератаку на приймач ракети, через що вона отримує некоректні дані та довго не оновлює навігацію.

Начальник управління радіоелектронної боротьби Сухопутних військ України Максим Скорецький підтвердив, що цей проєкт є першим у своєму роді, який демонструє реальні успіхи у протидії сучасним CRPA-антенам.

У системи фактично немає аналогів. До цього нікому не вдавалося здійснювати придушення 16- і 32-канальних CRPA-антен, тим більше на таких відстанях,

– заявив Скорецький.

Він також підтвердив, що комплекс "Ліма" демонструє ефективність у 58 із 59 випадків застосування проти ракет типу "Кинджал".

Що кажуть військові експерти?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що засоби РЕБ на кшталт "Ліми" дійсно здатні відвести ракету від цілі. Водночас їх не вдасться використовувати на будь-якій території.

За його словами, якщо "Кинджал" летить по густонаселеній місцевості, то після відхилення він може впасти на просто на житлові будинки.

Наразі Україна також працює над тим, аби впровадити багатоешелоновану систему ППО – саме вона дозволить повністю прикрити нашу державу від ворожих ракет та дронів.