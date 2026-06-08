Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що українська балістична ракета, згідно з останніми даними, летітиме на 800 – 850 кілометрів. Так Сили оборони зможуть дотягнутися до Москви.

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Чи може Росія збивати балістику?

За словами Нарожного, Росія здатна збивати балістичні ракети. Але для цього вони можуть використовувати лише порівняно сучасні комплекси С-400 та С-500, яких не є так багато. Також частину цих систем ворог перекинув на тимчасово окуповані території України. Та й Сили оборони неодноразово знищували складові цих ЗРК.

Дуже важливий момент. Росія атакує нас балістикою, але територія у нас менша. У них – значно більше. Вони не зможуть прикрити усі об'єкти ВПК. Тим паче ми вже били дронами по заводах, де виробляють їхні ракети. Зрештою їм доведеться переносити свої комплекси С-400 та С-500 вглиб території Росії. І все одно це не гарантує 100% збиття,

– зауважив Нарожний.

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Багато що також залежить від того, скільки ракет зможе виготовляти Україна. Навіть якщо йдеться про 5 – 10 одиниць на місяць, то це може спричинити катастрофічні наслідки для російського ВПК.

Як поява української балістики створить проблеми Росії: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, що компанія Fire Point працює над власною балістичною ракетою FP-9. Зараз завершується ключовий етап розробки. Бракує лише одного елемента, який планують випробовувати у червні. Він сказав, коли українська балістика може полетіти на Москву.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський пояснив, які проблеми можуть виникнути в окупантів, коли Україна отримає свою балістику. Є питання щодо того, наскільки ефективно С-400 та С-500 можуть збивати балістичні ракети.