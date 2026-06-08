Це свідчить про проблеми з протиповітряною обороною для відбиття таких цілей. Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, зауваживши, що тут мовиться, зокрема, про недостатню кількість систем ППО.

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Чи має Росія засоби для збиття української балістики?

За словами авіаексперта, раніше російські інженери розповідали, що "Панцир" – це сучасна система проти ударних безпілотників. Їх окупанти застосовували в Сирії, з ними в росіян були проблеми з friendly fire, коли вони знищили азербайджанський літак.

Важливо зазначити, що перехоплювати балістику ворог може хіба що за допомогою "сучасніших" С-400 та С-500.

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Однак ефективність не доказова. Ми бачили, що деякі системи не працюють, коли ми кажемо про застосування балістичних ракет. Тобто з цим питанням у Росії є обмеження,

– наголосив він.

Храпчинський пояснив, що для відбиття балістики росіянам потрібно масштабувати свої системи, а це складний процес. Свого часу велику кількість таких систем ворог передислокував на тимчасово окуповані території, які зараз Україна активно атакує, зокрема, знищуючи системи ППО.

Авіаексперт про можливості Росії збивати балістичні цілі: дивіться відео

До слова, співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман повідомив, що вже влітку цього року українська балістика може полетіти на Росію, зокрема Москву.

Раніше він також зауважив, що якщо наша країна запустить 20 – 30 таких ракет, навіть ППО російської столиці їх не зможе ефективно збити.