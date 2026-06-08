Это свидетельствует о проблемах с противовоздушной обороной для отражения таких целей. Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, отметив, что здесь говорится, в частности, о недостаточном количестве систем ПВО.

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Имеет ли Россия средства для сбивания украинской баллистики?

По словам авиаэксперта, ранее российские инженеры рассказывали, что "Панцирь" – это современная система против ударных беспилотников. Их оккупанты применяли в Сирии, с ними у россиян были проблемы с friendly fire, когда они уничтожили азербайджанский самолет.

Важно отметить, что перехватывать баллистику враг может разве что с помощью "современных" С-400 и С-500.

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Однако эффективность не доказательная. Мы видели, что некоторые системы не работают, когда мы говорим о применении баллистических ракет. То есть с этим вопросом у России есть ограничения,

– подчеркнул он.

Храпчинский объяснил, что для отражения баллистики россиянам нужно масштабировать свои системы, а это сложный процесс. В свое время большое количество таких систем враг передислоцировал на временно оккупированные территории, которые сейчас Украина активно атакует, в частности, уничтожая системы ПВО.

Авиаэксперт о возможностях России сбивать баллистические цели: смотрите видео

К слову, соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман сообщил, что уже летом этого года украинская баллистика может полететь на Россию, в частности Москву.

Ранее он также заметил, что если наша страна запустит 20 – 30 таких ракет, даже ПВО российской столицы их не сможет эффективно сбить.