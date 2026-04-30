Как можно противодействовать "Кинжалам"?

Командир подразделения "Ночная стража" с позывным Алхимик рассказал, что во время работы систем радиоэлектронной борьбы из 59 запущенных ракет "Кинжал" только одна достигла цели, тогда как остальные были подавлены.

Ключевым элементом системы радиоэлектронной борьбы является комплекс "Лима", который способен заставлять ракеты падать без детонации, не нанося вреда инфраструктуре.

По словам военных, станции "Лима" имеют радиус действия до 300 километров.

Эффективность системы объясняют особенностями российских навигационных антенн, которые используются для наведения дальнобойного оружия. Такие ракеты могут применять различные способы навигации, однако при наличии спутникового сигнала обычно полагаются именно на него.

Россия использует защищенные антенны типа CRPA, которые состоят из нескольких элементов и способны отсеивать ложные сигналы. В то же время украинское решение позволяет дезориентировать систему определения источника сигнала: достаточно около 32 станций "Лима", чтобы нарушить навигацию ракеты.

Кроме глушения и имитации сигналов, система использует и третий тип воздействия – кибератаку на приемник ракеты, из-за чего она получает некорректные данные и долго не обновляет навигацию.

Начальник управления радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск Украины Максим Скорецкий подтвердил, что этот проект является первым в своем роде, который демонстрирует реальные успехи в противодействии современным CRPA-антеннам.

У системы фактически нет аналогов. До этого никому не удавалось осуществлять подавление 16- и 32-канальных CRPA-антенн, тем более на таких расстояниях,

– заявил Скорецкий.

Он также подтвердил, что комплекс "Лима" демонстрирует эффективность в 58 из 59 случаев применения против ракет типа "Кинжал".

Что говорят военные эксперты?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что средства РЭБ вроде "Лимы" действительно способны отвести ракету от цели. В то же время их не удастся использовать на любой территории.

По его словам, если "Кинжал" летит по густонаселенной местности, то после отклонения он может упасть прямо на жилые дома.

Сейчас Украина также работает над тем, чтобы внедрить многоэшелонированную систему ПВО – именно она позволит полностью прикрыть наше государство от вражеских ракет и дронов.