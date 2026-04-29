Авиаэксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский озвучил 24 Каналу мнение, что наше государство может столкнуться с противодействием со стороны международного милитарного лобби. Ведь украинские производители создали конкурентное и более дешевое высокотехнологичное оружие.

С каким сопротивлением может столкнуться Украина?

Анатолий Храпчинский отметил, что крупные корпорации типа Rheinmetall, Thales, Leonardo, Lockheed Martin вкладывают колоссальные средства и играют важную роль для Европы и США относительно бюджетной составляющей и большого лобби, которое занимается вопросами, например, продвижения своих продуктов. Потому может быть сопротивление в сторону Украины.

Украина выходит на европейский рынок и может столкнуться с глобальным милитарным лобби, которое будет сопротивляться. Это может привести к ограничению украинской помощи со стороны государства. Поэтому нужно правильно выходить в рамках европейского сотрудничества, взаимодействия, создания совместимых компаний. По моему мнению, лучшим решением было бы улучшить экономическую и другие составляющие, которые предоставили бы приоритет производства в Украине, созданию совместного предприятия,

– объяснил он.

Например, за 2025 год Украина получила около 125 миллионов на разработку новых продуктов. Это были гранты или инвестиции по ОПК. Немецкий Helsing, который частично привлечен через некоторые украинские компании к линии боевых столкновений, получил 600 миллионов евро. То есть это в разы больше.

Поэтому время играет против нас, но нужно выстроить правильные условия взаимодействия, которые позволили бы украинскому производителю выходить на европейский рынок и предлагать свои решения. Но не играть против государства и больших игроков, которые хотят занимать нишу и не допускают Украину. В то же время нужно заметить, что южнокорейская компания сейчас выходит на европейский рынок и строит завод для производства оружия,

– подчеркнул авиаэксперт.

Поэтому нужно выстроить правильное взаимодействие, чтобы она не навредила стратегическим вопросам финансового обеспечения со стороны Европы. Надо объяснить обществу, что это не продажа оружия, которая должна была идти к военным.

"Мы оказались в топе исключительно из-за того, что покупали дорогие системы. Например, Patriot, SAMP/T, IRIS-T. Также самолеты Mirage, F-16. Это выводит нас автоматически в режим страны, которая больше всего покупает оружие. Потому что представляем, сколько стоит F-16, Mirage, Patriot", – подчеркнул директор по развитию оборонного предприятия.

Обратите внимание! Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко объяснил, почему ограничение экспорта оружия вредит Украине. В первую очередь это замедляет масштабирование оборонно-промышленного комплекса. По его словам, когда производство ориентировано только на внутренний рынок, медленнее развивается и имеет меньше ресурсов для роста. Экспорт вооружения позволяет реинвестировать деньги в развитие производства.

Также, по его словам, есть необходимость создания рынка ценных бумаг в Украине. Тогда каждый украинский производитель ОПК мог бы создавать свои акции, которые продавал бы обществу.

То есть украинцы уже не донатили бы, а вкладывались бы в украинский ОПК. В соответствии с успешными применениями некоторых видов вооружения акции могли бы расти. Это были бы дополнительные непосредственно внутренние инвестиции, а не поиск внешних,

– добавил Храпчинский.

Что известно об экспорте оружия и совместном производстве?

Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовится открыть экспорт оружия. По его словам, по состоянию на сегодняшний день все партнеры заинтересованы в украинской экспертизе безопасности и оружия. Странам, оказывающим помощь Украине, предложили формат сотрудничества Drone Deals. Это специальные соглашения по производству и поставке наших дронов, ракет, снарядов и других желаемых видов оружия, боевой техники, софта, интеграции с оборонными системами партнеров, а также обеспечение нашей экспертизы и требуемого Украине технологического обмена.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Европа хочет совместно производить оружие из Украины, создавать совместные компании. Однако процесс с украинской стороны двигается очень медленно. В частности, по лицензиям. Но ЕС уже готовит новые финансовые механизмы, а программа SAFE находится в финальной стадии запуска.