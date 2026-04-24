Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире Международного института бизнеса 24 Канала объяснил, что в этой дискуссии речь идет не только о безопасности, но и о производственных возможностях самой Украины. По его словам, нынешние ограничения могут иметь для оборонки следствие, которое на первый взгляд неочевидно.

Ограничение экспорта оружия бьет по оборонке

Ограничение экспорта оружия бьет не только по внешним продажам, но и по возможностям самой украинской оборонки. Проблема здесь в масштабе: когда производство замкнуто только на внутреннем рынке, оно растет медленнее и имеет меньше ресурса для расширения.

Любое ограничение экспорта в конце концов бьет по производственным возможностям даже для наших Вооруженных сил,

– объяснил Савченко.

Экспорт оружия дает высокую рентабельность, а значит и те деньги, которые можно возвращать в производство. Именно на этом Украина и не должна терять время, потому что главная слабость нашей экономики долго заключалась именно в ограниченных масштабах.

К слову: Украина показала новый масштаб собственного вооружения. Ко Дню оружейника Владимир Зеленский представил 56 образцов украинского оружия, среди которых ракеты, дроны, средства РЭБ, наземные роботизированные комплексы, морские беспилотники и специализированная бронетехника. Отдельный акцент сделали на дальнобойных возможностях, ведь украинские дроны уже способны бить на расстояние до 1750 километров.

Когда появляется шанс эти масштабы нарастить, им надо пользоваться.

Экспорт гораздо более рентабельный, и эти сверхприбыли можно будет использовать для увеличения производства оружия. А когда открываются возможности увеличить масштабы, надо этим пользоваться,

– подчеркнул ректор Международного института бизнеса.

В то же время речь не о свободной продаже без предохранителей. В условиях войны этот вопрос нельзя отпускать на самотек, потому что за пределами Украины нашими разработками могут заинтересоваться не только партнеры. Поэтому в экспортные соглашения надо сразу закладывать защиту от копирования, передачи третьим сторонам и любого попадания технологий во вражеские страны.

Надо включать в продажу оружия моменты по авторским правам, по лицензиям, ноу-хау, чтобы не дать возможность хоть каким-то образом, чтобы это оружие или технологии попали во вражеские руки. Прежде всего для России. Но не только. Мы знаем, что Иран может и Северная Корея этим воспользоваться,

– отметил ректор Международного института бизнеса.

Экспорт должен работать как инструмент усиления украинской оборонки, но только при условии, что государство жестко контролирует, куда именно и на каких правилах идут эти технологии.

