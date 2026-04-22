Роблес посещает Украину, чтобы подтвердить поддержку Испании. Об этом сообщили в Cadena SER.
Что известно о военной помощи от Испании?
Роблес прибыла с визитом в Украину, чтобы подтвердить дальнейшую поддержку со стороны Мадрида. Во время встречи с Зеленским она заверила в продолжении помощи.
Испания передаст ГПСУ 100 тактических бронированных автомобилей VAMTAC, а их поставки начнется в начале мая. Кроме того, пакет помощи будет включать боеприпасы калибра 155 миллиметров для артиллерийских подразделений.
Это сотрудничество демонстрирует приверженность нашей страны защите демократических ценностей, свободы и справедливого и прочного мира,
– заявила Роблес.
Михаил Федоров поблагодарил Роблес за решение направить 1 миллиард евро помощи для Украины в 2026 году и отметил, что важнейшим является вклад в механизм PURL и поддержка поставок ракет к системам Patriot.
Один из приоритетов – обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами. Также договорились о дальнейшем сотрудничестве в масштабировании производства украинских дронов,
– заявил Федоров.
На встрече министры обсудили развитие возможностей ПВО. Федоров сообщил о договоренности по модернизации средств обороны.
Также было обсуждено участие Испании в совместном европейском проекте по созданию противобаллистических решений.
Какие еще страны предоставили Украине военную помощь?
Швеция и Украина договорились о передаче истребителей Gripen еще в 2025 году, сейчас украинская сторона рассчитывает на начало тренировок пилотов на этих самолетах.
Украина получит противоминный корабль "Геническ" от Нидерландов в июне после завершения учений экипажа. Корабль станет частью будущего флота Украины и временно будет базироваться в Великобритании.
Киев получил зенитные ракеты для систем Patriot ракеты для систем Patriot от Польши и Нидерландов, ранее это не разглашалось. Германия планирует предоставить несколько сотен управляемых ракет Patriot Gen P и дополнительные пусковые установки ПВО IRIS-T.