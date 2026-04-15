Об этом министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил во время обращения к коллегам на заседании "Рамштайн".

Что известно о передаче вооружения Украине?

Михаил Федоров поблагодарил лидеров стран-партнеров за возможность получить необходимое вооружение в рамках ранее согласованного пакета усиления украинской противовоздушной обороны.

Спасибо партнерам за поддержку через программу PURL. Германии, Нидерландам, Испании и Польше – за ракеты Patriot. Соединенным Штатам – за возможность партнерам закупать необходимые перехватчики,

– сообщил министр.

Какую помощь Украине отправит Германия?

К вооруженной поддержке Украины присоединится и Германия. О таком министр обороны страны Борис Писториус заявил 15 апреля на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне министров обороны государств-членов НАТО.

Мы увеличиваем наш вклад в укрепление противовоздушной обороны Украины. Германия поставит несколько сотен управляемых ракет Patriot Gen P для противовоздушной обороны в рамках инициативы "Долговременные действия по противовоздушной обороне",

– сказал немецкий министр.

Кроме того, в Украину поступят дополнительные немецкие пусковые установки ПВО IRIS-T. Впрочем, количество остается неизвестным.

Кроме вооруженной, Берлин планирует увеличить финансовую поддержку Киева. Страна предоставит еще 300 миллионов евро на поддержку закупки беспилотников большой дальности украинского производства.

По его словам, такие меры направлены на поддержку оборонной стратегии Украины – они должны усилить и сохранить динамику действий Сил обороны.

Что о ракетах для ПВО говорил президент Украины?