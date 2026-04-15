Про це міністр оборони України Михайло Федоров повідомив під час звернення до колег на засіданні "Рамштайн".

Що відомо про передачу озброєння Україні?

Михайло Федоров подякував лідерам країн-партнерів за можливість отримати необхідне озброєння у рамках раніше погодженого пакета посилення української протиповітряної оборони.

Дякую партнерам за підтримку через програму PURL. Німеччині, Нідерландам, Іспанії та Польщі – за ракети Patriot. Сполученим Штатам – за можливість партнерам закуповувати необхідні перехоплювачі,

– повідомив міністр.

Яку допомогу Україні відправить Німеччина?

До збройної підтримки України долучиться і Німеччина. Про таке міністр оборони країни Борис Пісторіус заявив 15 квітня на зустрічі Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО.

Ми збільшуємо наш внесок у зміцнення протиповітряної оборони України. Німеччина поставить кілька сотень керованих ракет Patriot Gen P для протиповітряної оборони в рамках ініціативи "Довготривалі дії щодо протиповітряної оборони",

– сказав німецький міністр.

Крім того, в Україну надійдуть додаткові німецькі пускові установки ППО IRIS-T. Втім, кількість залишається невідомою.

Окрім збройної, Берлін планує збільшити фінансову підтримку Києва. Країна надасть ще 300 мільйонів євро на підтримку закупівлі безпілотників великої дальності українського виробництва.

За його словами, такі заходи спрямовані на підтримку оборонної стратегії України – вони мають посилити та зберегти динаміку дій Сил оборони.

Що про ракети для ППО говорив президент України?