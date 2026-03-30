Про це пише видання El Pais з посиланням на джерела в іспанському уряді.
Дивіться також Росія змінює тактику атак "Шахедами": Сирський розповів, як планують протидіяти терору
Яке озброєння Іспанія передасть для України?
Іспанський уряд вважає, що війна на Близькому Сході, яку розпочали США та Ізраїль проти Ірану, не є європейською. Тоді як війна в Україні безпосередньо визначає майбутнє Європи – російське вторгнення загрожує суверенітету та територіальній цілісності країни, порушуючи міжнародне право.
Обіцянка Володимиру Зеленському щодо ракет для систем ПРО Patriot є важливим кроком на тлі дефіциту цього озброєння через конфлікт на Близькому Сході.
Джерела в уряді Іспанії стверджують, що в домовленостях із Україною мовилось про п'ять ракет Patriot PAC-2. Саме ці ракети нині перебувають на озброєнні полку протиповітряної артилерії іспанської армії й вартують від 3 до 4 мільйонів доларів за одиницю, за п'ять – близько 15 мільйонів євро.
Втім варто зауважити, що ці ракети не є найсучаснішими, але Міністерство оборони має програму їх модернізації до версії PAC-3.
Водночас видання пише, що головною проблемою є не гроші, а те, що головний виробник, американська компанія Raytheon, не може задовольнити попит, який різко збільшився. Постачання чотирьох батарей ракет Patriot конфігурації 3+, які Іспанія замовила майже за 1,5 мільярда євро, постійно відкладається і зараз припадає на 2031 рік.
Це дуже дефіцитний товар, у тому числі й у військових арсеналах Іспанії. Тому подарунок прем'єра Педро Санчеса Зеленському набуває ще більшої цінності,
– ідеться і матеріалі видання.
Зауважимо, що Іспанія вже постачала ракети Patriot Києву. Тоді, у 2024 році, країна надіслала дві партії з невизначеною кількістю ракет. Однак рішення ухвалювалось після тривалих суперечок із НАТО, яке тиснуло на країни з ракетами, аби ті передали озброєння Україні. Тепер ситуація дещо інакша – іспанський уряд взяв на себе безпосередню ініціативу.
Зеленський відвідав Іспанію: які деталі відомі?
Глава держави 18 березня здійснив робочий візит до Іспанії. У Мадриді Зеленський відвідав оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence – там він оглянув зразки техніки та виробництво.
У присутності президента було підписано українсько-іспанські оборонні угоди.
Також відбулась зустріч із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Тоді іспанець підтвердив своє зобов'язання поставити Україні цього року озброєння на суму 1 мільярд євро відповідно до угоди, підписаної в травні 2024 року.
Водночас Санчес наголосив, що Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну, попри війну на Близькому Сході.