Про це у коментарі 24 Канал розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
Як прокоментували у МЗС України інцидент із падінням дрона у Фінляндії?
Георгій Тихий зазначив, що Україна вже ділиться всією необхідною інформацією з фінською стороною для з'ясування всіх обставин інциденту з падінням українського дрона на території країни.
Можемо ствердно сказати, що в жодному разі жодні українські дрони в бік Фінляндії не спрямовувалися. Найбільш вірогідною причиною є відхилення російськими системами РЕБ,
– зазначив речник МЗС.
Тихий підкреслив, що Київ уже перепросив у фінської сторони за цей інцидент.
"Загалом поділяємо переконання разом із нашими фінськими друзями, що причиною як цього інциденту, так і загалом безпекових викликів у нашому регіоні є саме російська агресія проти України", – резюмував представник Міністерства закордонних справ.
Інцидент також прокоментував і Президент України Володимир Зеленський. Глава держави обговорив його зі своїм фінським колегою Александром Стуббом.
Згадали інцидент із дронами, який нещодавно був на території Фінляндії. Однаково бачимо з Алексом цю ситуацію. Всю необхідну інформацію надаємо,
– написав Зеленський.
Як у Фінляндії зараз розслідують інцидент?
Очільник парламентського комітету з питань оборони Фінляндії Хейккі Аутто написав у соцмережі Х, що комітет проведе позачергове засідання у вівторок, 31 березня. Фінські депутати обговорять актуальні безпекові питання, зокрема інцидент з безпілотниками, які впали на південному сході країни.
Тим часом фінське видання Yle повідомляє, що Національна кримінальна поліція розпочала попереднє розслідування падіння безпілотників у цьому регіоні.
Наразі справу кваліфікують як грубу недбалість, що спричинила суспільну небезпеку. Водночас правоохоронці не виключають, що правова кваліфікація може змінитися у процесі розслідування.
Що відомо про інцидент із падінням дрона у Фінляндії?
У Міністерстві оборони Фінляндії повідомили, що щонайменше два дрони, які ймовірно є українськими, порушили повітряний простір їхньої країни. Місця падіння одразу взяли під контроль правоохоронці, територію оточили для проведення слідчих дій.
Згодом Повітряні сили Фінляндії ідентифікували дрон, який порушив кордон, як український Ан-196 "Лютий". Він упав біля міста Коувола.
Президент Фінляндії Александр Стубб підтвердив падіння українського дрона території Фінляндії. Він заявив про відсутність військової загрози для країни.