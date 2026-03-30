Об этом в комментарии 24 Канал рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
Как прокомментировали в МИД Украины инцидент с падением дрона в Финляндии?
Георгий Тихий отметил, что Украина уже делится всей необходимой информацией с финской стороной для выяснения всех обстоятельств инцидента с падением украинского дрона на территории страны.
Можем утвердительно сказать, что ни в коем случае никакие украинские дроны в сторону Финляндии не направлялись. Наиболее вероятной причиной является отклонение российскими системами РЭБ,
– отметил спикер МИД.
Тихий подчеркнул, что Киев уже извинился перед финской стороной за этот инцидент.
"В целом разделяем убеждение вместе с нашими финскими друзьями, что причиной как этого инцидента, так и вообще вызовов безопасности в нашем регионе является именно российская агрессия против Украины", – резюмировал представитель Министерства иностранных дел.
Инцидент также прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства обсудил его со своим финским коллегой Александром Стуббом.
Вспомнили инцидент с дронами, который недавно был на территории Финляндии. Одинаково видим с Алексом эту ситуацию. Всю необходимую информацию предоставляем,
– написал Зеленский.
Как в Финляндии сейчас расследуют инцидент?
Глава парламентского комитета по вопросам обороны Финляндии Хейкки Аутто написал в соцсети Х, что комитет проведет внеочередное заседание во вторник, 31 марта. Финские депутаты обсудят актуальные вопросы безопасности, в частности инцидент с беспилотниками, которые упали на юго-востоке страны.
Тем временем финское издание Yle сообщает, что Национальная уголовная полиция начала предварительное расследование падения беспилотников в этом регионе.
Сейчас дело квалифицируют как грубую халатность, повлекшую общественную опасность. В то же время правоохранители не исключают, что правовая квалификация может измениться в процессе расследования.
Что известно об инциденте с падением дрона в Финляндии?
В Министерстве обороны Финляндии сообщили, что по меньшей мере два дрона, которые, вероятно, являются украинскими, нарушили воздушное пространство их страны. Места падения сразу взяли под контроль правоохранители, территорию окружили для проведения следственных действий.
Впоследствии Воздушные силы Финляндии идентифицировали дрон, который нарушил границу, как украинский Ан-196 "Лютый". Он упал возле города Коувола.
Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил падение украинского дрона на территории Финляндии. Он заявил об отсутствии военной угрозы для страны.