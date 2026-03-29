Детали инцидента расследуются. Об этом сообщили Воздушные силы Финляндии.

Что известно о вероятном падении украинского дрона "Лютый" в Финляндии?

В воскресенье, 29 марта, Воздушные силы Финляндии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны около 8:13 утра. Один из объектов идентифицировали как украинский дрон Ан-196 "Лютый", который упал к югу от города Коувола.

Чтобы избежать нежелательных разрушений и убытков, военные не применяли средства противовоздушной обороны. Район падения дрона оцепила полиция, а часть других объектов, замеченных во время наблюдения, оказалась стаями птиц.

Воздушные силы Финляндии отметили, что в сотрудничестве с другими видами обороны и органами власти будут продолжать следить за ситуацией и поддерживать готовность к реагированию.

Напомним, что ранее в Финляндии заявили о том, что на территории страны упали по меньшей мере два дрона. Они нарушили воздушное пространство страны и, вероятно, являются украинскими. Сейчас инцидент расследуют силовые структуры.

