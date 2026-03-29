Детали инцидента расследуются. Об этом сообщили Воздушные силы Финляндии.
Что известно о вероятном падении украинского дрона "Лютый" в Финляндии?
В воскресенье, 29 марта, Воздушные силы Финляндии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны около 8:13 утра. Один из объектов идентифицировали как украинский дрон Ан-196 "Лютый", который упал к югу от города Коувола.
Чтобы избежать нежелательных разрушений и убытков, военные не применяли средства противовоздушной обороны. Район падения дрона оцепила полиция, а часть других объектов, замеченных во время наблюдения, оказалась стаями птиц.
Воздушные силы Финляндии отметили, что в сотрудничестве с другими видами обороны и органами власти будут продолжать следить за ситуацией и поддерживать готовность к реагированию.
Напомним, что ранее в Финляндии заявили о том, что на территории страны упали по меньшей мере два дрона. Они нарушили воздушное пространство страны и, вероятно, являются украинскими. Сейчас инцидент расследуют силовые структуры.
Что известно о других дронах, которые обнаружили на территории стран Балтии?
25 марта на территории Латвии обнаружили беспилотник. Известно, что неизвестный дрон, который залетел из России, упал и взорвался. Существует вероятность, что БпЛА может быть украинским.
Дрон также атаковал и Эстонию. По информации эстонских источников, дрон из России попал в трубу электростанции в Эстонии, существенных повреждений объекта нет. Расследование инцидента ведут правоохранительные органы. Версию о том, что это украинский дрон, который атаковал Россию – также не исключают.
Ранее, в Литве обнаружили беспилотник, который, по словам премьер-министра Инги Ругинене, является украинским. Дрон мог сбиться с пути во время атаки на порт Приморск в России. После атаки министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал укрепить системы противовоздушной обороны страны.