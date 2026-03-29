Кадры российского БпЛА рядом с автомобилем показали на странице united24.media.

Что известно о вражеских "Шахедах"?

В сети появилось видео, которое демонстрирует реальные размеры российских ударных дронов, которые бьют по украинским городам. Так, "Шахеды" значительно больше, чем обычные машины.

Как выглядит российский "Шахед" по сравнению с машиной: смотрите видео

Стоит отметить, что вражеские войска активно применяют ударные дроны для террора украинцев. Только в течение недели противник выпустил на Украину более 3000 БпЛА. Атака продолжается и 29 марта, взрывы гремели, в частности, на Киевщине, а также в Хмельницкой и Винницкой областях.

Кстати, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что "Шахеды" могут нести под крыльями до 8 мин, которые сбрасывают на украинские земли. Они являются особенно опасными для населения.

