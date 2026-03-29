Кадры российского БпЛА рядом с автомобилем показали на странице united24.media.
Что известно о вражеских "Шахедах"?
В сети появилось видео, которое демонстрирует реальные размеры российских ударных дронов, которые бьют по украинским городам. Так, "Шахеды" значительно больше, чем обычные машины.
Стоит отметить, что вражеские войска активно применяют ударные дроны для террора украинцев. Только в течение недели противник выпустил на Украину более 3000 БпЛА. Атака продолжается и 29 марта, взрывы гремели, в частности, на Киевщине, а также в Хмельницкой и Винницкой областях.
Кстати, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что "Шахеды" могут нести под крыльями до 8 мин, которые сбрасывают на украинские земли. Они являются особенно опасными для населения.
Что известно о российском оружии?
Появлялась информация, что российские оккупанты начали оснащать дроны-камикадзе "Шахед" ракетами Р-60, которые могут содержать уран, что создает потенциальную радиационную угрозу. Кроме того, Россия передала Ирану модернизированные "Шахеды", усовершенствованные с учетом опыта войны против Украины.
В то же время РСЗО "Торнадо-С" остается одной из современных российских систем, которую применяют для ударов по украинским городам, в частности Херсону, Харькову и Запорожье.
Несмотря на все, Россия вынуждена искать альтернативные способы запуска крылатых ракет из-за все больших проблем со стратегической авиацией.
Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что после предыдущих ударов страна-агрессор вынуждена адаптироваться и прибегать к обходным решениям. По его словам, это уже демонстрирует серьезную деградацию той составляющей ядерной триады, которую в Кремле считали основой сдерживания.