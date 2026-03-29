Подробности рассказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Что известно об опасности сброса мин с "Шахедов"?

Как отметил "Флеш", ежедневно с части дронов типа "Шахед" сбрасывают мины. Они расположены в круглых контейнерах под крыльями БпЛА.

Сброс мин с БпЛА в 50 метрах от границы

На одном "Шахеде" может быть 8 мин. Бескрестнов отмечает, что снаряды будут хорошо заметны на земле, поэтому могут представлять опасность для людей.

Категорически запрещено приближаться к ним пешком или на автомобиле,

– подчеркнул "Флеш".

Он призвал обязательно рассказать об опасности детям.

"Шахеды" могут сбрасывать мины

Как оккупанты модифицируют оружие?