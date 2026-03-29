Подробности рассказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Смотрите также Оккупанты только за неделю запустили на Украину более 3000 дронов, – Зеленский
Что известно об опасности сброса мин с "Шахедов"?
Как отметил "Флеш", ежедневно с части дронов типа "Шахед" сбрасывают мины. Они расположены в круглых контейнерах под крыльями БпЛА.
Сброс мин с БпЛА в 50 метрах от границы
На одном "Шахеде" может быть 8 мин. Бескрестнов отмечает, что снаряды будут хорошо заметны на земле, поэтому могут представлять опасность для людей.
Категорически запрещено приближаться к ним пешком или на автомобиле,
– подчеркнул "Флеш".
Он призвал обязательно рассказать об опасности детям.
"Шахеды" могут сбрасывать мины
Как оккупанты модифицируют оружие?
В 2026 году Россия начала применять для атак на Харьков новые беспилотники "Италмас", оснащены камерами. Они имеют боевую часть до 40 килограммов, отличаются упрощенной конструкцией и более низкой точностью.
Агрессор также совершенствует беспилотники "Герань", оснащая их турбореактивными двигателями, что делает дроны чрезвычайно быстрыми.
В то же время российские военные модернизируют "Шахеды", устанавливая на них ракеты Р-60, направленные назад, чтобы противодействовать украинской авиации. Уже 8 февраля 2026 года украинский дрон уничтожил один из таких обновленных беспилотников.
Кроме того, Россия передала Ирану модернизированные "Шахеды", доработанные с учетом опыта боевых действий в Украине.