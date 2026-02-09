О новой модификации российских дронов рассказали в ISW.

Зачем россияне тестируют новую модификацию "Шахеда"?

Ранее оккупанты оснащали "Шахеды" ракетами Р-60, направленными вперед. Это делали для того, чтобы атаковать украинские вертолеты и самолеты, которые сбивали вражеские дроны. Новый переход свидетельствует о том, что целевое назначение модифицированного дрона изменилось.

Сначала россияне использовали БпЛА с ракетами Р-60, направленными вперед, чтобы уничтожить украинские самолеты. Теперь они используют ракеты, направленные назад, чтобы наоборот защитить беспилотник, если он столкнется с самолетом.

Это позволяет БпЛА угрожать украинским самолетам и продолжать движение к своей первоначальной цели. Главная цель российских войск – это избегать других дронов и подорвать украинскую ПВО.

Также в ISW отметили, что 8 февраля 2026 года украинский беспилотник-перехватчик сбил "Шахед", оснащенный ракетами Р-60, направленными назад.

Что еще известно о российском оружии?