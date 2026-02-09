О новой модификации российских дронов рассказали в ISW.
Смотрите также Новое российское оружие: в Defense Express разобрали, смогут ли россияне запускать "Герани" с Су-25
Зачем россияне тестируют новую модификацию "Шахеда"?
Ранее оккупанты оснащали "Шахеды" ракетами Р-60, направленными вперед. Это делали для того, чтобы атаковать украинские вертолеты и самолеты, которые сбивали вражеские дроны. Новый переход свидетельствует о том, что целевое назначение модифицированного дрона изменилось.
Сначала россияне использовали БпЛА с ракетами Р-60, направленными вперед, чтобы уничтожить украинские самолеты. Теперь они используют ракеты, направленные назад, чтобы наоборот защитить беспилотник, если он столкнется с самолетом.
Это позволяет БпЛА угрожать украинским самолетам и продолжать движение к своей первоначальной цели. Главная цель российских войск – это избегать других дронов и подорвать украинскую ПВО.
Также в ISW отметили, что 8 февраля 2026 года украинский беспилотник-перехватчик сбил "Шахед", оснащенный ракетами Р-60, направленными назад.
Что еще известно о российском оружии?
Ракеты Х-101, которыми Россия атакует Украину, оснащены электроникой, разработанной еще в 1960-х годах, и содержат около 50 иностранных компонентов. Украинская ПВО эффективно сбивает большинство таких ракет.
7 февраля 2026 года россияне использовали ракеты "Циркон" для атаки на украинскую энергетику. Такие ракеты могут маневрировать на гиперзвуковой скорости.