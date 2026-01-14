Через новые модификации, Россия планирует запускать БпЛА с истребителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Сможет ли Россия запускать новые БпЛА со штурмовиков Су-25?

Как заявили ГУР, противник прорабатывает варианты применения "Герань-5" с авиационных носителей с целью увеличения дальности и удешевления использования. Основной вопрос – это интеграция этих дронов под крыло штурмовиков Су-25, из-за того, что "Герань-5" имеет длину около 6 метров, размах крыльев 5,5 метра. Теоретически, дрон можно будет повесить на 2 и 10 точки подвески самолета Су-25.

Главная опасность заключается в том, что масса боевой части составляет около 90 килограммов, заявленная дальность поражения около 1 000 километров, а воздушный пуск будет влиять на увеличение дальности ориентировочно в 100 километров, а также скорости полета.

В эфире 24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лекийчук отметил, что это может значительно расширить зону поражения на фронте и стать предпосылкой для увеличения количества ракетных ударов. Россияне уже дважды не применяли стратегическую авиацию из-за технических сбоев. Однако это не означает, что удары не возобновятся после устранения проблем.

Что известно о последних российских разработках?