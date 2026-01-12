Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на техноблогера "Флеша".

Что известно о новых возможностях вражеских БпЛА?

Российские войска модернизируют свои средства поражения, сочетая дроны типа "Шахед" с дистанционным минированием территорий. Речь идет о сбросе противотанковых мин ПТМ-3 как на отдельных участках, так и вблизи мест падения самих беспилотников. Впрочем, точное месторасположение мины заранее неизвестно. Ориентировочной зоной является траектория полета беспилотника.

По данным источников 24 Канала, такие мины были обнаружены на территории Ровенской области.

По предварительной информации, враг стремится поразить технику ГСЧС, полиции и других служб, которые прибывают на место осмотра или ликвидации последствий вражеской атаки.

Такую тактику враг применяет не впервые, однако в последнее время она стала еще опаснее из-за сложных погодных условий. Толстый слой снега делает невозможным визуальное обнаружение мины и значительно повышает риск для спасателей и правоохранителей.

Известно, что мины ПТМ-3 оснащены магнитным детонатором, поэтому могут срабатывать при приближении или проезде техники. Сами мины имеют квадратную форму.

Какие еще инновации внедрили россияне?