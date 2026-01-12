Беспилотник теперь способен не только выполнять ударную задачу, но и направлять ракеты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

Что известно о модификации БпЛА?

Новый "Герань-2" серии "Э" оснащен ПЗРК "Верба", что позволяет атаковать воздушные цели в условиях активного противодействия украинских Воздушных сил и армейской авиации. Оператор управляет беспилотником в реальном времени с помощью китайской оптической камеры Honpho TS130C-01 и mesh-модема Xingkay Tech XK-F358.

Пуск ракеты происходит автоматически после охлаждения головки самонаведения, а сам БпЛА сохраняет возможность выполнять основную ударную задачу благодаря установленной термобарической боевой части.

Новый дрон имеет стандартный набор блоков "Герань":

  • полетный контроллер,
  • инерциальную навигационную систему,
  • 12-канальную систему спутниковой навигации "Комета",
  • трекер на базе Raspberry Pi,
  • 3G/4G-модемы.

В инерциальной системе впервые использовано 6-осевой модуль японского производства Murata, разработанный для гражданских автономных систем.

Электронная компонентная база дрона включает компоненты из США, КНР, Швейцарии, Тайваня, Японии, Германии и Великобритании.

Новая модификация "Герань-2" значительно повышает потенциал российских ударных платформ для борьбы с украинскими дронами-перехватчиками и самолетов ПВО.

Что известно о модернизации российского вооружения?

  • В начале 2026 года во время комбинированных атак на Украину россияне применили новый ударный беспилотник "Герань-5". Модифицированный беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", этот аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме.

  • Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии 24 Каналу отметил, что "Шахеды" стали более точными благодаря обновленным системам связи и навигации. По его словам, россияне усиливают защиту дронов от РЭБ и приспосабливают их к украинскому противодействию – меняют маршруты, высоты и корректируют полет в реальном времени.

  • Также командир 1-го ОШП Дмитрий Филатов заявил, что российские беспилотники сейчас лучше взаимодействуют с наземными подразделениями, чем украинские. По его словам, для эффективного противодействия атакам БпЛА украинским военным необходимо формировать специализированные антидроновие подразделения.