Авиаэксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала объяснил, что Шахеды стали более точными из-за новых решений со связью и навигацией. Он отметил, что россияне также усиливают защиту дронов от РЭБ и ищут способы сохранять точность даже во время подавления спутниковой навигации.

Россия сделала Шахеды более точными

Во время последних ударов стало заметно, что россияне подстраивают Шахеды под украинское противодействие. Речь идет не только о маршрутах и высотах, но и о том, как дрон получает данные уже в полете. Это позволяет точнее выходить на цели и обходить угрозы.

Шахед существенно улучшился. Он имеет меш-связь, которая позволяет корректировать полет,

– сказал Храпчинский.

По его словам, часть дронов может отслеживать маршрут первого пролета и передавать другим подсказки, где безопаснее пройти. Это меняет логику противодействия, потому что дрон уже не летит "вслепую" по одному заданному треку. В результате точность ударов возрастает даже тогда, когда работают средства радиоэлектронной борьбы.

Россияне строят свою систему координат через башни в Беларуси. Так Шахед становится более устойчивым к подавлению GNSS,

– объяснил авиаэксперт.

Храпчинский добавил, что на это указывают и замеченные решения с антеннами, которые усиливают канал связи. Из-за таких изменений одной РЭБ уже недостаточно, если нет плотного поля обнаружения. Далее ключевым становится раннее обнаружение и точная координата цели, чтобы перехват был своевременным, а не уже над городами.

Дроны перехватчики не станут панацеей без радаров и детекции

Заявление министра обороны Дениса Шмыгаля о возможности Украины изготавливать до 1 500 дронов перехватчиков в сутки звучало впечатляюще, но сама цифра не решает проблему. Такие средства сильно зависят от погоды и не всегда могут эффективно работать в мороз. Поэтому ставку только на перехватчики Храпчинский назвал рискованной.

В минусовую температуру за две минуты обмерзают винты. В таких условиях эти средства малоэффективны,

– объяснил Храпчинский.

Он обратил внимание, что даже когда Шахеды сбивают над городами, за пределами населенных пунктов не хватает мобильных огневых групп и систем, которые вовремя обнаруживают цель. Без плотной сети наблюдения перехват часто становится запоздалым. Именно поэтому, по его словам, важно наращивать тактическую радиолокацию.

Нам нужно на каждые 20 километров ставить тактический радар. Он даст точную координату, чтобы перехватывать,

– сказал Храпчинский.

Авиаэксперт отметил, что противодействие Шахедам уже не сводится к простому принципу "увидел и сбил". Нужна полная картина воздушных целей, понимание маршрутов и каналов управления, а также работа по узлам, которые помогают дронам держать связь и координаты. Тогда часть аппаратов будет вынуждена переходить на инерционный режим и потеряет точность.

Надо сформировать реальную картину всех воздушных объектов, найти ретрансляторы и лишить их возможности работать,

– подытожил Храпчинский.

Он привел пример Дании и Швеции, которые закупают тактические радары, чтобы строить маловысотное радиолокационное поле. В Украине такие системы тоже есть, но их недостаточно для плотного покрытия, а стоимость одной, по его словам, превышает 5 миллионов евро. Именно поэтому ключевым он назвал приоритезацию, чтобы усиление радаров, детекции и поражения работало как единая цепь.

