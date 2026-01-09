Авіаексперт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу пояснив, що Шахеди стали точнішими через нові рішення зі зв'язком і навігацією. Він зауважив, що росіяни також посилюють захист дронів від РЕБ і шукають способи зберігати точність навіть під час пригнічення супутникової навігації.

Росія зробила Шахеди точнішими

Під час останніх ударів стало помітно, що росіяни підлаштовують Шахеди під українську протидію. Йдеться не лише про маршрути і висоти, а й про те, як дрон отримує дані вже в польоті. Це дає змогу точніше виходити на цілі та обходити загрози.

Шахед суттєво покращився. Він має меш-зв'язок, який дозволяє коригувати політ,

– сказав Храпчинський.

За його словами, частина дронів може відстежувати маршрут першого прольоту і передавати іншим підказки, де безпечніше пройти. Це змінює логіку протидії, бо дрон уже не летить "всліпу" за одним заданим треком. У результаті точність ударів зростає навіть тоді, коли працюють засоби радіоелектронної боротьби.

Росіяни будують свою систему координат через вежі в Білорусі. Так Шахед стає стійкішим до придушення GNSS,

– пояснив авіаексперт.

Храпчинський додав, що на це вказують і помічені рішення з антенами, які посилюють канал зв'язку. Через такі зміни однієї РЕБ уже недостатньо, якщо немає щільного поля виявлення. Далі ключовим стає раннє виявлення і точна координата цілі, щоб перехоплення було вчасним, а не вже над містами.

Дрони перехоплювачі не стануть панацеєю без радарів і детекції

Заява міністра оборони Дениса Шмигаля про можливість України виготовляти до 1 500 дронів перехоплювачів на добу звучала вражаюче, але сама цифра не розв'язує проблему. Такі засоби сильно залежать від погоди і не завжди можуть ефективно працювати в мороз. Тому ставку лише на перехоплювачі Храпчинський назвав ризикованою.

У мінусову температуру за дві хвилини обмерзають гвинти. У таких умовах ці засоби малоефективні,

– пояснив Храпчинський.

Він звернув увагу, що навіть коли Шахеди збивають над містами, за межами населених пунктів бракує мобільних вогневих груп і систем, які вчасно виявляють ціль. Без щільної мережі спостереження перехоплення часто стає запізнілим. Саме тому, за його словами, важливо нарощувати тактичну радіолокацію.

Нам потрібно на кожні 20 кілометрів ставити тактичний радар. Він дасть точну координату, щоб перехоплювати,

– сказав Храпчинський.

Авіаексперт наголосив, що протидія Шахедам уже не зводиться до простого принципу "побачив і збив". Потрібна повна картина повітряних цілей, розуміння маршрутів і каналів керування, а також робота по вузлах, які допомагають дронам тримати зв'язок і координати. Тоді частина апаратів буде змушена переходити на інерційний режим і втратить точність.

Треба сформувати реальну картину всіх повітряних об'єктів, знайти ретранслятори і позбавити їх можливості працювати,

– підсумував Храпчинський.

Він навів приклад Данії та Швеції, які закуповують тактичні радари, щоб будувати маловисотне радіолокаційне поле. В Україні такі системи теж є, але їх недостатньо для щільного покриття, а вартість однієї, за його словами, перевищує 5 мільйонів євро. Саме тому ключовим він назвав пріоритезацію, щоб посилення радарів, детекції і ураження працювало як єдиний ланцюг.

